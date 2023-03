¿Una reunión de SAnitY en WWE? Killian Dain opina

“Nunca digas nunca. Sé que es una respuesta cliché. Me fui por una razón, había una diferencia en lo que estaban buscando en ese momento.Las cosas han cambiado. ¿Podría ser eso? ¿Algo en el futuro? Tal vez. ¿Podría ser algo en lo que SAnitY podría regresar? Quién sabe. Amo a Axel Tischer, amo a Eric Young, se convirtieron en mis hermanos dentro y fuera del ring”. Killian Dain, ahora Big Damo, pronunciaba estas palabras en agosto de 2022 contando además que continúa en contacto con la WWE.

> ¿Una reunión de SAnitY en WWE?

‘The Beast of Belfast’ estuvo hablando más recientemente en WrestlingNews.co acerca de la posibilidad de que SAnitY se reúna en la compañía, teniendo en cuenta que tanto él como Alexander Wolfe y Eric Young están fuera de la misma también. La única que sigue en el elenco es Nikki Cross, que anda buscando su hueco de nuevo.

“Si lo haces, lo haces, pero en este momento estoy concentrado en lo que estoy haciendo. Estoy enfocado en Progress Wrestling, me estoy enfocando en todos los lugares a los que voy porque puedo elegir mi propio camino en este momento. Puedo elegir todo lo que quiero hacer, es por eso que no estoy en deuda con nadie, excepto con mi esposa para ser justos. Honestamente, si sucede, sabes que sería una conversación que podríamos tener y lo que sea, pero al final del día, me dejaron ir una vez antes. No confío en ellos, no creo… No me despierto todas las mañanas esperando esa llamada porque escucha, me tenían allí, tuve el mejor momento de mi vida.

“Pude luchar contra algunos de los mejores del mundo, pude viajar con Eric [y Alexander Wolfe], algunas de las mejores experiencias de mi vida. Pero ya sabes, terminaron eso por sus razones y he podido tener el mejor momento de mi vida este último año, así que. He estado teniendo el mejor momento de mi vida este último año. Como saben, he podido decirle que no a los promotores, he podido hacer cosas que no pude hacer durante seis años. Más importante aún, he podido ir y venir de casa y me ha gustado darme cuenta de que todo el mundo está envejeciendo y esas oportunidades van a llegar mucho menos, por lo que poder elegir mi propio camino ha sido increíble. Pero escucha, si los fans están desesperados por ver más de SAnitY, entonces ven a vernos a Progress Wrestling”.

¿Te gustaría que SAnitY se reuniera en la WWE?