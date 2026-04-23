Dick Togo celebrará 35 años de carrera profesional

El veterano luchador japonés, Dick Togo, se prepara para su función conmemorativa donde celebrará 35 años de su debut profesional.

► Dick Togo cumple 35 años como profesional

La función tendrá lugar el 28 de junio en el Big Roof Takizawa, en Takizawa, Iwate y será producida por Michinoku Pro y New Japan Pro Wrestling. House of Torture, facción a la que pertenece Togo, tendrá una participación activa en el evento.

Dick Togo debutó en 1991 y es ampliamente conocido por su trabajo en varias empresas del circuito independiente de Japón, contándose entre ellas Michinoku Pro Wrestling, Osaka Pro Wrestling y Dramatic Dream Team. Así como así como para promociones estadounidenses como Extreme Championship Wrestling, la World Wrestling Federation y Ring of Honor.

En 2011 tomó la decisión de retirarse y se despidió con una gira global que inició en Estados Unidos, participando en el torneo King of Tríos 2011 de Chikara al lado de Great Sasuke y Jinzei Shinzaki. En Japón su última lucha fue en DDT, derrotando a Gedo. Otros países que visitó en esta gira fue Australia, Finlandia, Alemania, Bélgica, Inglaterra, España e Italia.

Para 2015 fundó una escuela de lucha libre en Vietnam y al año siguiente regresó a la actividad luchística con DDT. En 2018 se incorporó con NJPW; a raíz de la Pandemia de Covid-19, se integró al grupo de programación además de fungir como mánager de EVIL en House of Torture.

El cartel queda así:

MichinoKu Pro «Dick Togo’s 35th Anniversary Show», 28.06.2026

Big Roof Takizawa, Takizawa, Iwate

1.- Chicharito Shoki vs. Tsunagu Sato

2.- Rui Hiugaji y Jun Nishikawa vs. Yasu Urano y Makoto Oishi

3.- MIRAI vs. Ringo Yamaya

4.- Yasutaka Oosera y Sangre Azteca Jr. vs. Hip Hop Man y GAINA

5.- Minoru Fujita, KUUKAI y ARASHI vs. Dick Togo, DOUKI y SHO