Diaz critica excéntrico estilo pelea de Ferguson

La leyenda del peso welter de Strikeforce y UFC , Nick Diaz, recientemente tuvo algunas palabras selectas para un compañero favorito de los fanáticos de UFC desde hace mucho tiempo.

Tony Ferguson ha sido reconocido durante mucho tiempo por su variedad ecléctica de ofensiva en el octágono. Un luchador de estilo libre en su juventud, ‘El Cucuy’ buscó la tutela en el boxeo, muay thai, jiu-jitsu brasileño y Wing Chun a medida que se desarrollaba su carrera en MMA. A lo largo de los años, su ofensiva salvaje y sus regímenes de entrenamiento poco convencionales y de alto riesgo lo han convertido en un meme favorito en el mundo de las MMA.

Nick Diaz apareció recientemente en el canal de YouTube del Dr. Beau Hightower . Hightower, un médico que se enfoca en el dolor musculoesquelético de sus pacientes, se ha incendiado en línea a lo largo de los años. Sus curiosos tratamientos de fisioterapia, que a menudo involucran martillos y otras herramientas similares, han generado mucha discusión a lo largo de los años.

Mientras Hightower trabajaba en los numerosos dolores y molestias de ‘El Diablo, la estrella de Stockton se mostraba brutalmente honesta como siempre.

Cuando se trata de los métodos de combate imprudentes de ‘El Cucuy, Nick Díaz cree que implican una falta de habilidad técnica por parte de Ferguson. Sin embargo, admitió que lidiar con estilos de lucha tan volátiles puede ser intenso.

“No me gusta. es odioso No soporto ese tipo de estilo. No lo voy a criticar porque eso es lo que tienes que hacer. Es como un tipo de persona espástica [que] compensa [la] falta de técnica con ese tipo de tácticas. Tienes que evitar esas tácticas y es un tipo molesto para pelear”.

Si bien Nick Diaz nunca ha subido al ring con Tony Ferguson, su hermano menor, Nate, sí lo ha hecho. En UFC 279 en septiembre, los dos favoritos de los fanáticos se enfrentaron en el evento principal. Finalmente, el hermano menor de Díaz obtuvo la victoria por sumisión con un estrangulamiento de guillotina en la cuarto round.

Para Ferguson, esto marcó su quinta derrota consecutiva en el octágono. Antes de su guerra de inicio de racha perdedora con Justin Gaethje en UFC 249, Ferguson era una fuerza dominante en el peso ligero. En años más recientes, sin embargo, se ha ralentizado notablemente en la jaula .