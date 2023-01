Cyril Gane pide pelear con Jon Jones en marzo

El ex campeón interino de peso completo de UFC, Ciryl Gane, está buscando regresar al octágono durante el primer trimestre de este nuevo año, y tiene la vista puesta en quizás el mejor luchador de artes marciales mixtas que haya pisado la tierra, Jon Jones.

Gane tuiteó recientemente el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter:

Where you at @JonnyBones? I'm free this March, Vegas 📍 pic.twitter.com/vc5i0UC07f — Ciryl Gane (@ciryl_gane) January 12, 2023

“¿Dónde estás en @JonnyBones? Estoy libre este marzo, Las Vegas”

Este sería un choque de titanes muy emocionante, aunque el objetivo de UFC era reservar a Jones contra el actual campeón de peso completo Francis Ngannou .

Pero, han estado intentando programar esa pelea desde hace algún tiempo. Se suponía que bajaría el 10 de diciembre del año pasado, no fue así. Luego, se suponía que sucedería en los primeros tres meses de 2023, pero no parece que las cosas vayan bien en lo que respecta al partido, ya que el entrenador en jefe de Ngannou afirma que hay una probabilidad del ’50/50′ de que suceda en Marzo.

Esa es probablemente la pelea más grande, más mala y más grande que UFC podría dar en este momento; uno de los mejores peleadores de la historia, si no el más grande, sin duda el mejor peso semipesado de todos los tiempos, contra el campeón de peso pesado que casualmente cuenta con el golpe más fuerte jamás registrado.

Sin embargo, Jones ha estado provocando un cambio a la división de peso completo desde 2013, y algunos fanáticos se muestran escépticos sobre si alguna vez regresará o no al octágono , ya que no ha peleado desde febrero de 2020 hace casi tres años. Está eso, y también está el hecho de que Ngannou es actualmente un agente libre que no ha estado contento con su contrato con UFC desde que ganó el título.

Sin embargo, si Jones regresa y UFC no puede hacer que la pelea de Ngannou suceda, la próxima elección probablemente sea el ex campeón Stipe Miocic, luego Ciryl Gane y luego Curtis Blaydes .