D-Von Duddley y Bubba Ray Dudley regresaron como Team 3D en el especial IMPACT 1000 y derrotaron a The Desi Hit Squad. Posteriormente, mientras firmaba autógrafos, supuestamente, Devon dio a conocer que estaba buscando firmar un contrato con la compañía y que ya no estaba retirado. El veterano de las cuerdas quiso aclarar las cosas recientemente en PWInsider.

► D-Von aclara las cosas

«No hay ningún acuerdo en proceso. No hemos hablado con IMPACT sobre nada. Bubba y yo hemos hablado sobre la posibilidad de continuar con esto. Nuevamente, le dije que lo discutiría con mi esposa y mi familia. Es algo que hablaré con ellos y veré si es algo que querría hacer. No veo que sea un problema si dicen ‘no’. Si IMPACT dijera: ‘D-Von, nos gustaría que regresaras y hagas más fechas’, sería un tonto si tengo la suerte de hacerlo. Si los fanáticos quisieran que Bubba y yo volviéramos, y creo que expresaron que estaban contentos de que volviéramos y querían ver más. Si ese es el caso, no me importaría considerarlo, pero no se ha dicho nada. Fue algo que Bubba y yo mencionamos en las redes sociales y todos los chicos y los fanáticos, ‘Es hora de testificar’, hagámoslo.

«Algunas personas lo están interpretando de manera incorrecta. Si quieren tener esperanzas y mencionar mi nombre en las redes sociales y darle vida, diviértanse con eso. Les digo, para aclarar, no estoy seguro de lo que estoy haciendo en este momento. Tomaré las opciones que puedan surgir, si es que surgen, y tomaré mi decisión en ese momento. En cuanto a tener un acuerdo o hablar con IMPACT, eso no es cierto, no estoy haciendo eso. Las únicas personas con las que estoy hablando son mi familia, mi esposa, mis hijos y Bubba. Al final del día, él y yo tenemos que ser un equipo. A menos que escuchen algo de mí o de Bubba personalmente, los rumores son solo rumores y la gente debería detenerse».