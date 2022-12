Después de decir que probablemente solo le quedaba una pelea después de su pelea más reciente, Derek Brunson ha cambiado de marcha y ahora parece dispuesto a hacer de 2023 uno de los años más activos de su carrera.

Brunson (23-8 MMA, 14-6 UFC), un contendiente de peso mediano de UFC desde hace mucho tiempo, no ha competido desde febrero, cuando sufrió una brutal derrota por nocaut técnico ante Jared Cannonier. Dijo después del evento que competiría una vez más antes de colgar los guantes .

Brunson, que cumplirá 39 años el 4 de enero, ha sido un luchador activo desde principios de 2010. Se ajusta a la descripción de un atleta que podría estar preparado para pasar al siguiente capítulo, pero se ha alejado de esa noción y, en cambio, busca hacer una carrera de múltiples peleas el próximo año.

4 fights in 2023 LFG . Where should we start ! 😤👱🏾‍♂️

— Derek Brunson (@DerekBrunson) December 27, 2022