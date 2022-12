► Tony Khan señala la crítica más falsa contra AEW

Tony Khan no entiende que en ocasiones se diga que All Elite Wrestling carece de narrativa, por ejemplo, cuando se lleva a cabo un combate entre dos luchadores que no tienen una rivalidad. Muchos de nuestros lectores estarán pensando que qué sentido tiene criticar negativamente esto pues un mano a mano sin historia puede tener tantos motivos: desde que sea por el puro entrenimiento hasta que vaya a dar comienzo a una historia pasando porque así los dos involucrados se mantienen activos… Pero realmente esa crítica se ha vertido contra la compañía.

Y el presidente quiso darle respuesta recientemente enGrapsody:

«Los fanáticos de la lucha libre son personas increíbles, increíbles, increíbles. Pero, creo que de alguna manera… Creo que algunos fanáticos de la lucha libre… Es como: ‘¿Por qué está sucediendo este combate? No deberían hacer este combate. No hay construcción’. Tal vez sea el comienzo de algo. ¿Cómo lo sabes? Vi a alguien decir, como, este combate era innecesario. ¿Que significa eso? ¿Dices que ya no es una forma en que la gente pueda ver la televisión porque cada combate tiene que tener algún tipo de historia para entrar en él?

Bueno, ¿qué pasa con la historia de que todos quieren ser los mejores? Así son la mayoría de los deportes. Y, la peor crítica, la crítica más falsa, estaba esta crítica de… La gente pregunta si hubo historias en el programa. ¿Me estás j*diendo? ¡Hay tantas en cada programa! Hay de cinco a seis combates y la mayoría de ellos tienen ese gancho. Debo decir que, en el programa de la próxima semana, cada combate tendrá una historia en Dynamite. Luego hay semanas en las que podría haber un combate con dos luchadores luchando por primera vez. Pero tal vez los lleve a algún lado, a los dos, juntos o por separado”.

