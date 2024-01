Deonna Purrazzo llega a AEW: Las mejores reacciones

Deonna Purrazzo hizo su debut en AEW durante el episodio de Dynamite de esta noche saliendo a escena cuando Mariah May insultó a Nueva Jersey, su ciudad natal, tras haber vencido a Queen Aminata en su primer combate en AEW. La también exWWE pronunció unas palabras visiblemente emocionada, al borde de la lágrima, y posteriormente cerró el segmento golpeando a la exSTARDOM cuando esta intentó hacer lo propio con ella. Una fantástica primera aparición que ella misma calificó como «un sueño hecho realidad».

Veamos ahora cómo está reaccionando la lucha libre profesional a la gran noticia:

Hell yea @DeonnaPurrazzo !! I wish Casey was here to see this. 💙 #TheVirtuosa

«¡¡Vamos, Deonna!! Ojalá Casey estuviera aquí para verlo».

«¡Enséñales que eres una maldita estrella!».

Evil Uno is coworkers with Deonna Purrazzo.

«Evil Uno es compañero de trabajo de Deonna Purrazzo».

We’re going to miss you but you’re still stuck with us forever!

We love you @DeonnaPurrazzo and love watching you shine 🤩✨✨✨❤️ pic.twitter.com/Yuy2tFjkuq

— Jade Chung (@JadeChung11) January 4, 2024