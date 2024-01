Deonna Purrazzo es All Elite: «Un sueño cumplido»

Era una de las agentes libres más interesantes de 2024 cuando su contrato con IMPACT terminó pero su estancia como tal no le ha durado mucho, aunque la razón de ello es todavía mejor. Deonna Purrazzo es el nuevo fichaje de AEW. Tras una exitosa carrera como Knockout, emprende ahora un nuevo capítulo como All Elite. Y no solo es una gran noticia para ella sino para la división femenil, de la cual incluso podría decirse que la necesita, así como para la empresa en su totalidad.

It's official: @DeonnaPurrazzo is ALL ELITE! What a great moment for the hometown hero, The Virtuosa TONIGHT on @TBSNetwork on Wednesday Night #AEWDynamite! pic.twitter.com/3ALoe6b1OT — Tony Khan (@TonyKhan) January 4, 2024

► Deonna Purrazzo es All Elite

The Virtuosa hizo su debut durante el episodio de Dynamite de anoche saliendo a escena cuando Mariah May insultó a Nueva Jersey, su ciudad natal, tras haber vencido a Queen Aminata en su primer combate en AEW. La también exWWE pronunció unas palabras visiblemente emocionada, al borde de la lágrima, y posteriormente cerró el segmento golpeando a la exSTARDOM cuando esta intentó hacer lo propio con ella. Una fantástica primera aparición para Deonna Purrazzo.

Y una vez terminado el show la luchadora acudió a sus redes sociales para expresarse brevemente, para señalar que su unión a AEW es un sueño cumplido para ella.

«Siempre seré una chica de Nueva Jersey. ¡Esto es un sueño hecho realidad! Gracias, Tony Khan».

Forever a Jersey Girl. This was a dream come true! Thank you @TonyKhan 🥹❤️ https://t.co/PA36wkGlBE — The Virtuosa (@DeonnaPurrazzo) January 4, 2024

Cabría esperarse que la primera rivalidad de Deonna Purrazzo en AEW sea con Mariah May, en lo que es una tremenda forma de hacer más atractiva la división femenil de la empresa de un momento a otro. Por otro lado, The Virtuosa puso en claro desde el principio que tiene la mira puesta en Toni Storm, la Campeona Mundial. Podríamos suponer que ambas se enfrentarán por el título en Revolution. Pero todavía queda mucho para entonces, así que veremos lo que va sucediendo semana a semana en All Elite Wrestling.