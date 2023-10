El 28 de octubre, el ex campeón de los pesos pesados de la UFC Francis Ngannou hará su tan esperada incursión en el cuadrilátero para probar por primera vez el boxeo profesional. En la prueba más dura posible, «The Predator» se enfrentará al titular del CMB, Tyson Fury.

Y gane o pierda, uno de sus compañeros ex campeones de la UFC tampoco espera que «El Rey Gitano» salga ileso.

► Demetrious Johnson apoya a Ngannou para «acercarse lo suficiente» para un derribo contra Fury

Durante un video recientemente subido a su canal de YouTube, el ex campeón de UFC y actual titular de ONE Championship, Demetrious Johnson, desglosó la victoria por nocaut de Ngannou en 2018 sobre Curtis Blaydes.

Mientras veía la victoria de 45 segundos de la ex estrella de UFC contra «Razor», Johnson predijo que Ngannou podrá aterrizar golpes de poder similares para pisotear a Fury el sábado por la noche en Riad.

«Obviamente, Francis Ngannou tiene el poder … Una de las cosas hermosas para él cuando entra en el boxeo es que no tiene que preocuparse por lanzar patadas a las piernas, defender derribos o hacer cualquier tipo de grappling«, dijo Johnson. «Sólo tiene que preocuparse de su distancia, su sincronización y el reino de los puñetazos. Va a tener que hacer una cuarta parte de una pelea (de MMA), que es a pie.

«Me gusta cómo Francis hace un buen trabajo controlando la distancia, y tiene mucho poder», continuó Johnson. «Esto es lo que no podrá hacer cuando haga boxeo, es que si derriba a Tyson Fury, no puede seguir, ¿verdad? Él tiene que entrar en la mentalidad de, ‘Lo dejé caer, no puedo seguir. Tengo que volver. Tyson tiene una cuenta de 10, tiene que recuperar sus pensamientos.’ … Eso es algo que tendrá que tener en cuenta, porque creo que Francis Ngannou derribará a Tyson Fury. Qué ronda, no tengo ni idea. Pero creo que va a acercarse lo suficiente como para poder dejarlo caer».

Aunque «El Depredador» está acostumbrado a abalanzarse sobre sus enemigos derribados para cimentar la victoria, como el brutal martillazo que descargó sobre un inconsciente Stipe Miocic en 2021, tendrá que abstenerse de tal acción si encuentra un hogar para sus golpes este fin de semana.

Y cuando se trata de recuperarse de derribos, Fury tiene sin duda un historial memorable. Desafió notablemente las expectativas para hacer la cuenta de 10 en su primera pelea contra Deontay Wilder.

Por supuesto, si Ngannou obliga al «Rey Gitano» a repetir esa hazaña el 28 de octubre, tendrá que tener más éxito en el ring de lo que la mayoría espera.