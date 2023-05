DDT: “King of DDT 2023” Round 1

El Shinjuku FACE de la capital japonesa fue el recinto donde DDT Pro Wrestling comenzó su torneo anual de eliminación “King of DDT 2023“.

► “King of DDT 2023” Round 1

La primera ronda comenzó con Kazusada Higuchi enfrentando a Yusuke Okada . El poder contra la velocidad fueron las habilidades en juego y el poder ganó. Higuchi propinó tremendo cabezazo , noqueando a Okada y terminando el combate.

Hideki Okatani dio la sorpresa al vencer a Shunma Katsumata con el Double Arm Suplex. Okatani se burló de Katsumata porque un doble campeón no debería perder en la Ronda 1.

Después de cinco años Sanshiro Takagi regresó al torneo superando a Yukio Sakaguchi en menos de 4 minutos.

Chris Brookes obtuvo una gran victoria contra HARASHIMA, eliminando a uno de los luchadores más distinguidos de DDT en la primera ronda.

Tetsuya Endo, el Campeón Universal de DDT quedó fuera en la primera ronda, tras perder ante Jun Akiyama.

La experiencia en artes marciales de Takeshi Masada inspiró a MAO a ir descalzo a su combate que consistía casi en su totalidad en movimientos de golpeo. MAO ganó usando una patada torbellino de Senpukyaku para barrer la patada triangular de Masada.

KANON quedó atónito por cómo perdió ante Kotaro Suzuki . Intentaba un Sleepy Hollow, cuando Suzuki inmediatamente acunó sus hombros sobre la lona y de la nada lo llevó al toque de espaldas.

La decisión de Naruki Doi de quedarse en DDT para reclamar más premios resultó contraproducente cuando Yuki Ueno lo derrotó en el turno principal.

Los resultados completos son:

DDT “KING OF DDT 2023”, 06.05.2023

Shinjuku FACE

Asistencia: 234 Espectadores

1. King of DDT – Round 1: Kazusada Higuchi venció a Yusuke Okada (9:11) por detención arbitral (Headbutt).

2. King of DDT – Round 1: Hideki Okatani derrotó a Shunma Katsumata (8:50) con un Double-Arm Suplex.

3. King of DDT – Round 1: Sanshiro Takagi venció a Yukio Sakaguchi (3:40) con un Lariat.

4. King of DDT – Round 1: Chris Brookes derrotó a HARASHIMA (12:08) con dos Praying Mantis Bombs consecutivas

5. King of DDT – Round 1: Jun Akiyama venció a Tetsuya Endo (10:12) con un Torture Rack Bomb Cutback-Cradle.

6. King of DDT – Round 1: MAO derrotó a Takeshi Masada (9:28) con la Senpuyaku.

7. King of DDT – Round 1: Kotaro Suzuki venció a KANON (8:43) con un Small Package.

8. King of DDT – Round 1: Yuki Ueno derrotó a Naruki Doi (16:19) con la WR.