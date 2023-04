DDT: Participantes y Calendario “King of DDT 2023”

Con la participación de dieciséis competidores, se efectuará la edición 2023 del torneo anual individual de eliminación directa “King of DDT” de DDT Pro Wrestling.

► “King of DDT 2023”

La competencia se desarrollará en el mes de mayo, comenzando el día 6 y terminando el día 21 con tres jornadas de competencia.

Cada lucha no tendrá límite de tiempo y se seguirá un cuadro hasta las semifinales. Los cuatro finalistas luego pasarán por una lotería para determinar quién se enfrenta a quién.

► “King of DDT 2023” – Participantes

HARASHIMA (14va. aparición, ganador de 2010 y 2013)

Yukio Sakaguchi (11va. aparición, ganador de 2015)

Kazusada Higuchi (9na. aparición, ganador de 2022)

Tetsuya Endo (7na. aparición, ganador de 2017 y 2020)

Yuki Ueno (6ta. aparición)

Shunma Katsumata (7ma. aparición)

Sanshiro Takagi (5ta. aparición)

MAO (5ta. aparición)

Chris Brookes (4ta. aparición)

Jun Akiyama (3ra. aparición)

KANON (2da. aparición)

Naruki Doi (1ra. aparición)

Kotaro Suzuki (1ra. aparición)

Yusuke Okada (1ra aparición)

Takeshi Masada (1ra. aparición)

Ganador de la batalla clasificatoria entre Hideki Okatani, Toi Kojima o Yuya Koroku.

Originalmente , se suponía que Yukio Naya entraría, pero está fuera de acción con una fractura de tobillo. Yusuke Okada fue elegido para ocupar su lugar.

Naruki Doi, Kotaro Suzuki, Yusuke Okada y el joven Takeshi Masada, harán su debut en esta competencia.

DDT “KING OF DDT 2023 1ST ROUND”, 06/05/2023

Shinjuku FACE

1. King Of DDT 2023 – Round 1A: Yusuke Okada vs. Kazusada Higuchi

2. King Of DDT 2023 – Round 1B: Shunma Katsumata vs. Ganador de lucha de clasificación

3. King Of DDT 2023 – Round 1C: Sanshiro Takagi vs. Yukio Sakaguchi

4. King Of DDT 2023 – Round 1D: HARASHIMA vs. Chris Brookes

5. King Of DDT 2023 – Round 1E: Jun Akiyama vs. Tetsuya Endo

6. King Of DDT 2023 – Round 1F: MAO vs. Takeshi Masada

7. King Of DDT 2023 – Round 1G: Kotaro Suzuki vs. KANON

8. King Of DDT 2023 – Round 1H: Yuki Ueno vs. Naruki Doi

DDT “KING OF DDT 2023 2ND ROUND”, 07/05/2023

Shinjuku FACE

1. King Of DDT 2023 – Round 2: Ganador de la lucha 1A vs. Ganador de la lucha 1B

2. King Of DDT 2023 – Round 2: Ganador de la lucha 1C vs. Ganador de la lucha 1D

3. King Of DDT 2023 – Round 2: Ganador de la lucha 1E vs. Ganador de la lucha 1F

4. King Of DDT 2023 – Round 2: Ganador de la lucha 1G vs. Ganador de la lucha 1H

DDT “KING OF DDT 2023 FINAL!!”, 21/05/2023

Tokyo Korakuen Hall

1. King Of DDT 2023 – Semifinal: X Vs X

2. King Of DDT 2023 – Semifinal: X Vs X

3. King Of DDT 2023 – Final: X Vs X