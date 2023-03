DDT: “Friendship, Effort, Victory in Nagoya 2023”

DDT Pro Wrestling llegó al Nagoya International Conference Hall para el evento “Friendship, Effort, Victory in Nagoya 2023”.

► “Friendship, Effort, Victory in Nagoya 2023”

Se celebraron los últimos combates de la fase de grupos del torneo D Generations Cup, donde se definirían los finalistas. En el Grupo B, Takeshi Masada tuvo aplicarse a fondo para someter a Toi Kojima. En la clasificación, quedaron con los mismos puntos pero el resultado entre ellos fue el desempate, por lo que Masada apenas llegó a la final.

Al Grupo A le quedaban dos luchadores invictos, Hideki Okatani y Yuya Koroku. Por ello, la lucha fue muy reñida y nivelada, pero un sorpresivo Running Elbow Butt de Koroku resultó ser lo que marcó la diferencia y lo envió directamente a la final.

Kip Sabian y Penélope Ford de AEW llegaron a DDT; en el primer combate de Sabian intervino en una lucha de tercias con Chris Brookes y Hagane Shinno como compañeros . Ford no tuvo miedo de involucrarse en la lucha castigando a Kazusada Higuchi y a Yuki Ishida cuando el réferi no estaba mirando. Incluso jugó con el resultado, ayudando a Sabian a preparar su remate de las Reliquias de la Muerte sobre Ishida.

Aunque eso no fue todo. Penélope Ford atrajo la atención entre bastidores al convertirse en nueva campeona Iron Man Heavy Metal cuando con ayuda de Sabian distrajeron y dominaron a Saki Akai y la pareja salió corriendo con el cinturón.

Siguió el duelo por el Campeonato Extremo DDT. Había dos cuerdas verdes que se extendían a lo largo del ring, una unida a las cuerdas del medio del ring y la otra unida a las cuerdas inferiores. También se quitaron las almohadillas de los tensores. Esto fue idea de Akito a fin de probar la movilidad de Akiyama, así como para ver más formas de aprovechar las caídas y las sumisiones. El espacio limitado provocó que Akiyama y Akito se enredaran en las cuerdas verdes de múltiples formas. Akito usó eso para agregar una tercera cuerda verde, sin que lo notara el réferi; cuando este se dio cuenta fue a quitarla. Entonces Akito sujetó a Akiyama y lo acunó para que se acercara. Luego, Akiyama agarró a Akito en posición Exploder Suplex y lo preparó para un Wrist-Clutch. Akito agarró una cuerda verde para mantenerse en tierra, pero Akiyama lo hizo rodar con un Inside Cradle para lograr la cuenta de tres. Akito culpó a las cuerdas verdes por traicionarlo y hacerlo perder. Jun Akiyama denominó a Kotaro Suzuki como su siguiente retador. Éste subió al ring y aceptó el reto; la lucha se efectuará el 21 de marzo en la función conmemorativa del 26 aniversario de la empresa.

Yukio Naya enfrentó a HARASHIMA en un combate de tercias donde el primero fue ganador. Tras bambalinas, Naya dijo que confía en ganar su lucha individual contra HARASHIMA y convertirse en retador de Yuji Hino.

En el turno estelar, Naruki Doi concretó la primera defensa del Campeonato Unversal DDT ante KANON de DAMANTION TA. Doi comenzó dominado, pero MJ Paul intervino a favor de KANON aunque fue contrarrestado por Toru Owashi. Una vez niveladas las acciones, KANON se aplicó a fondo pero no pudo contra las contundentes Bakatare Sliding Kicks del campeón. Como vio que nadie se acercaba al ring a retarlo, nominó a Tetsuya Endo, que aunque no estuvo en la función por un cuadro de fiebre, respondió más tarde vía Twitter que aceptaba.

Los resultados completos son:

DDT “FRIENDSHIP, EFFORT, VICTORY IN NAGOYA 2023”, 18.02.2023

Nagoya International Conference Hall

Asistencia: 398 Espectadores

1. D Generations Cup – Grupo B: Takeshi Masada [4] venció a Toi Kojima [4] (8:21) con un Samurai Driver ’01.

2. D Generations Cup – Grupo A: Yuya Koroku [6] derrotó a Hideki Okatani [4] (9:39) con una Rnning Elbow Smash.

3. 4 Way Tag Match: Antonio Honda y Saki Akai vencieron a Yuki “Sexy” Iino y Danshoku “Dandy” Dino, a Toru Owashi y Kazuki Hirata y a Gota Ihashi y Keigo Nakamura (11:38) con un Rookie Award de Akai sobre Ihashi.

4. Kotaro Suzuki, Yukio Sakaguchi y Yusuke Okada derrotaron a Yuji Hino, Makoto Oishi y Kazuma Sumi (10:48) con un Crab Hold de Suzuki sobre Sumi.

5. International Special Six Man Tag Match: Kip Sabian c/ Penelope Ford, Chris Brookes y Hagane Shinnou vencieron a Kazusada Higuchi, Yuki Ueno y Yuki Ishida (14:18) con un Deathly Hallows de Sabian sobre Ishida.

6. DDT EXTREME Title ~ Environmental Utilization Battle Match: Jun Akiyama (c) derrotó a Akito (11:08) con un Small Package (3rd defense) defendiendo el título

– Iron Man Heavy Metalweight Title: Penelope Ford venció a Saki Akai (c) con un Schoolboy – conquistando el título.

7. Nagoya Specialty Special Six Man Tag Match: MAO, Shunma Katsumata y Yukio Naya derrotaron a HARASHIMA, Soma Takao y Shinya Ishida (10:30) con un Backdrop de Naya sobre Takao.

8. DDT UNIVERSAL Title: Naruki Doi (c) venció a KANON (19:21) con la Bakatare Sliding Kick defendiendo el título

– D Generations Cup – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Yuya Koroku (6)

2. Hideki Okatani (4)

3. Ilusión (2)

4. Kazuma Sumi (0)

Grupo B

1. Takeshi Masada (4)

-. Toi Kojima (4)

3. Yuki Ishida (2)

-. Keigo Nakamura (2)