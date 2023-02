“Heat from Flowers 2” fue el nombre de la función que DDT Pro Wrestling presentó en el Shinjuku FACE de la capital nipona

► “Heat from Flowers 2”

Illusion obtuvo su primera y única victoria, ante Kazuma Sumi, dentro del torneo D Generations Cup.

Yuki Ishida también logró su primer triunfo ante Keigo Nakamura tras una excelente refriega.

Las últimas luchas del programa incluía en al menos a un miembro de The 37KAMIINA involucrado alguna ella. Kojima tuvo un partido en mano a mano contra Yasu Urano que resultó ser mucho más acalorado de lo que parecía. Urano atacó a Kojima desde antes de que pudiera entrar y lo atacó alrededor del borde del ring. Kojima se defendió e incluso le dejó a Urano un ojo morado. Pero Urano terminó llevándose la lucha.

Konosuke Takeshita fue parte de esta lucha, tanto en cuerpo como espíritu, o eso es lo que parecía, ya que Akito se alió con Sakura Hirota quien se caracterizó de Takeshita. Esta fue tan perfecta, que Tetsuya Endo quería enfrentarlo, cuando se percató del engaño ya era tarde porque este Takeshita rindió a Kazuki Hirata y dio el triunfo a su equipo.

En el turno estelar, los integrantes de The 37KAMIINA fueron los protagonistas ya que eran los productores del evento, luego del éxito de la función del año pasado. Ante la ausencia de Takeshita, el resto determinó enfrentarse en una cuádruple amenaza donde el vencedor fue el miembro más joven de la unidad, Toi Kojima.

Los resultados completos son

DDT “HEAT FROM FLOWERS 2 ~ THE WORLD UNKNOWN TO US”, 14.02.2023

Shinjuku FACE

Asistencia: 306 Espectadores

1. Shunmao’s Unknown World ~ Men’s Club Restoration! Special Four Way Tag Match: MAO y Shunma Katsumata vencieron a Makato Oishi y Shiori Asahi, a Chris Brooks y Masahiro Takanashi y a Tsutomu Oosugi y Banana Senga (12:12) cuando MAO colocó espaldas planas a Oishi tras la Oretachi no Mad Max.

2. D Generations Cup – Grupo A: Ilusion [2] venció a Kazuma Sumi [0] (6:19) con un Rolling Leg Hold.

3. D Generations Cup – Grupo B: Yuki Ishida [2] derrotó a Keigo Nakamura [2] (11:02) con un Flame Palm.

4. Yuki’s Unknown World ~ Fair and Square Special Handicap Match to wash away blood with blood: Yuki Ueno venció a Gorgeous Matsuno y Gabai Ji-chan (13:10) cuando Ueno colocó espaldas planas a Matsuno tras una Swanton Bomb de Ji-chan.

5. Toi’s Unknown World ~ Burn the Wood! Special Single Match: Yasu Urano derrotó a Toi Kojima (10:01) con un Hurricanrana Cutback-Cradle.

6. Konosuke’s Unknown World ~ : Akito y Kyusei Konosuke Takeshita vencieron a Tetsuya Endo y Kazuki Hirata (17:19) con un Jumping Knee de Takeshita sobre Hirata.

7. THE37KAMINA’s Unknown World ~ Beyond Toi Survival 4 Way Match: Toi Kojima derrotó a Shunma Katsumata, Yuki Ueno y MAO (19:38). Orden de eliminación: Yuki Ueno eliminó a MAO lanzándolo por encima de la tercera cuerda (17:39). Shunma Katsumata eliminó a Yuki Ueno con un Diving Foot Stomp (18:12). Toi Kojima eliminó a Shunma Katsumata por Pinfall (19:38)

– D Generations Cup – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Hideki Okatani [4]

-. Yuya Koroku [4]

3. Ilusion [2]

4. Kazuma Sumi [0]

Grupo B:

1. Toi Kojima [4]

2. Keigo Nakamura [2]

-. Takeshi Masada [2]

-. Yuki Ishida [2]