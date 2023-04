El Bandaijima Multipurpose Plaza Okuma de Niigata fue la sede para el evento de DDT Pro Wrestling “Dramatic Explosion in Niigata”.

► “Dramatic Explosion in Niigata”

Joey Janela se centró en destruir a Atsushi Onita en un explosivo combate a muerte. Onita llamó a su equipo Dramatic Dream Onita. Mientras tanto , Sanshiro Takagi y Takeshi Masada se unieron a Janela para continuar en su intento de quitarle a Onita la marca registrada Death Match. Se colocaron cuatro bates de béisbol alrededor del ring, todos preparados para explotar al impactar. Onita, Masada, Takagi y Janela recibieron las explosiones y la última proporcionó el clímax del partido. Onita y Shunma Katsumata escupieron Poison Mist en la cara de Janela, lo que provocó que se sentara en una silla en el ring. Onita luego vio su oportunidad y golpeó a Janela con el último bate explosivo, inmovilizándolo para ganar la lucha. Concluida la batalla, Onita elogió a Janela y sugirió que deberían hacer otro combate explosivo pero en mano a mano, en Estados Unidos.

En un inusual dueto, Tetsuya Endo y HARASHIMA dieorn cuenta de Yukio Sakaguchi y Hideki Okatani.

En la lucha estelar, Super Sasadango Machine defendió el Campeonato de Tercias KO-D en su ciudad natal. Sasadango, Shinya Aoki y Yuki Ueno tuvieron que enfrentar a BURNING (Jun Akiyama, Yusuke Okada y Yuya Koroku). Sasadango se vio abrumado por los ataques de Akiyama, pero pudo salir bien librado para asegurar su primera defensa. Tras la celebración, Harimao (Kazusada Higuchi, Yuki Ishida) ingresaron al ring y lanzaron su desafío.

Los resultados completos son:

DDT “DRAMATIC EXPLOSION IN NIIGATA”, 16.04.2023

Bandaijima Multipurpose Plaza Okuma

Asistencia: 360 Espectadores

1. KANON venció a Rukiya (6:12) con un Cobra Twist.

2. Kazusada Higuchi y Yuki Ishida derrotaron a Chris Brookes y Kazuma Sumi (8:58) con un Flame Palm de Ishida sobre Sumi.

3. Yuki “Not Sexy” Iino y Danshoku “Dandy” Dino vs. Toru Owashi y Akito – finalizó sin decisión (10:27).

4. Special Singles Match: MAO venció a Kazuki Hirata (13:09) con un Michinoku Driver II.

5. Electric Blast Bat Death Match: Atsushi Onita, Shunma Katsumata y Toi Kojima derrotaron a Joey Janela, Sanshiro Takagi y Takeshi Masada (14:50) con un Electric Blast Bat Attack de Onita sobre Janella.

6. Special Tag Match: Tetsuya Endo y HARASHIMA vencieron a Yukio Sakaguchi y Hideki Okatani (12:24) con una Torture Rack Bomb de Endo sobre Okatani.

7. KO-D Six Man Tag Team Title: Shinya Aoki, Yuki Ueno y Super Sasadango Machine (c) derrotaron a Jun Akiyama, Yusuke Okada y Yuya Koroku (20:06) con un Vertical Drop Lehman Shock de Machine sobre Koroku defendiendo el título