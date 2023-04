Cameron Grimes ya habría sido ascendido al elenco principal

Cameron Grimes tuvo una larga rivalidad con Joe Gacy, y desde entonces, no ha aparecido en televisión, por lo que parecía un hecho de que lo veríamos en el elenco principal, pero no se han tenido mayores noticias del ex Campeón Norteamericano NXT, salvo el hecho de que en una reciente publicación en redes sociales se lo vio con un mejorado aspecto físico, así como otro reporte en que lo están aguardando para el WWE Draft que empieza el día de mañana, donde podría ser seleccionado por Raw o SmackDown.

► Cameron Grimes ha trabajado en luchas no televisadas en SmackDown

Cameron Grimes fue uno de los favoritos de Triple H en NXT y tuvo una última etapa bastante bueno cuando fue Campeón del Millón de Dólares y Campeón Norteamericano NXT. Ahora que Triple H es el director de contenido, es lógico suponer que a Cameron Grimes se le dará algo especial para trabajar en el elenco principal, aunque no se lo ha visto todavía.

Sean Ross Sapp señaló por medio de Fightful Select sobre el estado de Cameron Grimes para el Draft de la WWE 2023, indicando que luchó durante las grabaciones no televisadas de SmackDown, lo cual infiere que pudo haber sido un fuerte indicador de que su llegada al elenco principal de WWE de Cameron Grimes ocurrió sin que nadie se diera cuenta.

“Cameron Grimes ha sido considerado para una convocatoria del elenco principal durante meses y, de hecho, trabajó en una grabación de Smackdown en febrero. Cuando preguntamos sobre su estado, nos dijeron que WWE no tiene talento de NXT para trabajar en las grabaciones de Smackdown.”

Es interesante el hecho de que WWE no tenga Superestrellas de NXT en las grabaciones de SmackDown (solo sucede en Raw), salvo el caso de Grimes, por lo que simplemente podrían estar esperando el Draft para que se oficialice su llegada, presumiblemente a la marca azul. La única certeza que podemos decir en este punto es el hecho de que el sitio oficial de WWE todavía muestra a Grimes como parte del elenco de NXT.