Si un equipo actual demuestra que la lucha libre de parejas no tiene nada que envidiar a la individual es FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler). Son solo diferentes maneras de abordar el pro wrestling pero una no es más grande o vale más que la otra per se. No vamos a entrar en eso de «prefiero ver un combate de duplas de… que un mano a mano de…» para evitar que nadie se ofenda (aquí se ofende quien quiere) pero todo podemos poner ejemplos en ambos sentidos, y al final son gustos personales.

Y precisamente Harwood acaba de realizar una publicación en redes sociales para reivindicar la lucha libre de parejas en la que además lanza una pulla a Vince McMahon, de quien es de sobra conocido que nunca fue un fanático de la misma, como demostró su trato a ellos mismos (The Revival) en WWE.

Over the last few weeks, I’ve seen people tweet, “*insert name* should be in a singles match!” or “why are they wasting *insert name* in a tag team?!”

Yall, tag team wrestling IS a draw, & has been for MANY years. Just because one person held a monopoly over wrestling & didn’t…

— Uncle Dax FTR (@DaxFTR) January 2, 2024