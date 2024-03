David Finlay reaccionó al retiro de Alex Coughlin

David Finlay, líder de la agrupación Bullet Club War Dogs, se manifestó tras conocer la noticia del retiro de la lucha libre de uno de sus miembros, Alex Coughlin.

Mediante un breve mensaje vía X, Finlay respondió a la publicación de Coughlin donde de manera escueta mencionó que ya se había retirado de la lucha libre profesional.

Finlay señaló:

War Dogs will never be the same and you can never be replaced. MD4L https://t.co/M69i6YkGMu

— David Finlay (@THEdavidfinlay) March 26, 2024