Alex Coughlin anuncia su retiro de la lucha libre

El luchador estadounidense de New Japan Pro Wrestling, Alex Coughlin, miembro de Bullet Club War Dogs, anunció su retiro de la lucha libre profesional.

Mediante un escueto mensaje vía X, Coughlin hizo el anuncio de su retiro:

Yeah I’m retired and it sucks now leave me the fuck alone

Actually I have some merch and gear to sell still so don’t fuck off just yet

— The Dead-Eye Dreadnought Alex Coughlin (@AlexCoughlin93) March 24, 2024