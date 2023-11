David Feldman: «Luke Rockhold no volverá a BKFC

El presidente de BKFC, David Feldman, no cree que Luke Rockhold esté hecho para boxear a puño limpio. Rockhold hizo su debut en abril pasado contra su compañero ex alumno de UFC Mike Perry en BKFC 41. No pudo continuar después de que le quitaran un diente en el segundo asalto, perdiendo la pelea por nocaut técnico.

Feldman reveló que Rockhold tiene una pelea más en su contrato, pero no le ofrecerá un enfrentamiento. Cree que le falta valor para prosperar en BKFC.

«Tenemos la opción de una segunda pelea con él, pero no la vamos a ejercer. No queremos. Ciertamente no quiero, y no sé si él quiere después de que le arrancaron los dientes. Este deporte es diferente».

“No está diseñado para todos, y queremos a alguien a quien, si se le cae un diente, por ejemplo, Britain Hart y Bec Rawlings, dos mujeres de nuestra organización a las que les sacaron un diente, siguieron luchando y lograron llegar hasta el final. Así que él simplemente no tiene ese tipo de ‘eso’ para BKFC que necesitábamos, así que no vamos a ejercer nuestro derecho”.

Rockhold indicó que él también había terminado con BKFC. Parece interesado en Karate Combat después de aparecer como invitado en uno de sus programas recientes.

Feldman elogió al ex campeón de peso mediano de Strikeforce y UFC, pero simplemente no cree que BKFC sea una buena opción para él.

«Buen tipo, gran luchador, grandes elogios, hizo tantas cosas en MMA, una leyenda. Quiero decir, increíble. No le quita nada a su capacidad de lucha, pero no creo que sea un luchador a puño limpio”.