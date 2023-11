Glover Teixeira explica su decisión de permanecer retirado

Glover Teixeira extraña pelear cuando está en la ciudad para un evento de UFC, especialmente cuando su amigo cercano y ahora campeón de UFC, Alex Pereira, está en acción. Pero en este momento siente que tiene una misión diferente.

El ex campeón de las 205 libras anunció su retiro después de una emocionante demostración de corazón contra Jamahal Hill , quedando corto por el cinturón vacante en una batalla de 25 minutos en enero pasado en Río de Janeiro. Explicó en el podcast Trocação Franca de MMA Fighting por qué no está considerando regresar.

“Le dije a ‘Poatan’ [Pereira] cuando estábamos esperando para salir [en UFC 295 ] que lo extrañaba un poco. Pero eso no es algo que hice por dinero, lo hice porque realmente me encantaba. Extraño los viejos tiempos, pero no es que piense en volver.

“Estoy disfrutando el momento. No sé qué es, pero estoy en un estado de mi vida, incluso antes de ganar el cinturón, en el que estoy en un estado de aprecio, de gratitud por tener todo lo que tengo y lograr todo lo que he logrado. logrado.»

Teixeira atribuye a la meditación el mérito de alcanzar este nivel de «paz interior». Le encanta sentarse en su patio trasero en Danbury, Connecticut, para “leer un libro y escuchar cantar a los pájaros”.

«Es una inmensa alegría simplemente estar vivo. No sabemos cuándo nos vamos. No sé si eso es bueno o malo, a veces te confundes, así que llamo a Lyoto [Machida] para hablar, porque él también ha pasado por eso. Pero estoy en una zona de confort, ¿sabes? Me siento muy cómodo donde estoy ahora y, a veces, pensamos: ‘Tienes que salir de tu zona de confort’. ¿Pero hacia dónde?

“Pelear, tal vez eso me sacaría de mi zona de confort. Estaba peleando y disfrutando muchísimo. Simplemente dejé de pelear porque pensé que había perdido contra algunos muchachos, incluso contra Jiri [Prochazka] y esa última pelea con Jamahal. No quiero quitarles nada a esos muchachos, pero sentí que en realidad era el factor edad. Me estaba volviendo más lento, más débil. Joder, yo, de 35 años, destrozaría a esos tipos. Pero ya es hora, ¿verdad?