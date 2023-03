Davey Boy Smith Jr. está abierto a volver a la WWE

No le fue bien en 2021 pero Davey Boy Smith Jr. volvería a la WWE si la situación fuera la adecuada. El veterano luchador, que actualmente trabaja como independiente, en especial, en MLW, estuvo hablando de ello recientemente con Sean Ross Sapp.

> Davey Boy Smith Jr. volvería a la WWE

“Probablemente ofrecerán los contratos garantizados más altos en este momento. Así que sería solo por el dinero. Eso es todo. De lo contrario, no me importaría un carajo estar allí. Sería solo por el dinero. Para ser completamente honesto, realmente ya no veo el producto ni nada. Si fue por dinero directo, entonces seguro. De lo contrario, no, no tengo ningún interés en eso.

“Realmente no sabía a dónde iba (en 2021). Me fue bien con mis dos combates no televisados y me puse en plena forma. Estaba cerca de las 280 libras, delgado con abdominales. Invertí mucho tiempo y dinero en preparar comidas y todo ese tipo de cosas. Así que lo último que escuché fue que la idea era que yo debutara en SmackDown como Stampede Stud. Encontré el nombre. Pensé: ‘Trataré de trabajar con él. No voy a ir contra la corriente en este’.

“Era positivo acerca de las cosas y luego, de la nada… supongo que los recortes presupuestarios. A pesar de que la compañía aún obtuvo sus mejores ingresos financieros en los años. Eso solo me dice que están buscando venderla. Entonces, lo que sea. Era lo que era. Estaba feliz por el dinero gratis. Estaba decepcionado de que no pasó nada. Solo tómalo [como] lo que era. ¿Sabes qué? Tal vez regresaría, tal vez no. No soy pesimista al respecto. Pero no estoy seguro de volver allí, lo que eso podría implicar, qué tipo de ideas podrían tener”.

¿Te gustaría que Davey Boy Smith Jr. volviera a la WWE?