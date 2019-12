Aunque ya pasó la Navidad, los arreglos no se quitan sino hasta luego del 6 de enero. Por eso Dash Wilder sufrió un accidente con sus «cascabeles navideños» que le impidieron competir en el show de anoche desde Cincinnati, Ohio.

El luchador estaba pactado para enfrentarse a The New Day y los Lucha House Party, en una triple amenaza, pero Wilder no pudo competir y su reemplazo fue nada más y nada menos que Curtis Axel, interesante elección.

Sin embargo, cuando The Revival salieron al ring, Scott Dawson tomó el micrófono y dijo lo siguiente, de acuerdo a Sean Ross Sapp de Fightful.com:

Dash Wilder is out in street clothes. Dawson says Dash's jingle bells are hurt, and Dash says he's going to recover. Curtis Axel is replacing him tonight to team with Wilder

— Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) December 27, 2019