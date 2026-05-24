DASH Chisako anuncia su embarazo

La luchadora profesional japonesa de Sendai Girls, DASH Chisako, está embarazada, por lo que se ausentará de la actividad luchística.

► DASH Chisako está embarazada

Todo parece indicar que fue una noticia inesperada, ya que Sendai Girls contaba con ella para varias funciones, como parte de las celebraciones por los 20 años de la empesa.

DASH Chisako es miembro fundadora de la empresa, parte de la primera generación que formó la legendaria Meiko Satomura.

Tras conocerse su embarazo, la empresa determinó que ella tomará una licencia inmediata para priorizar la salud tanto de la madre como del niño.

En su anuncio, Sendai Girls declaró:

Nos complace anunciar que DASH Chisako, una luchadora afiliada a Sendai Girls’ Pro Wrestling, está embarazada. Tras una cuidadosa consideración con ella, y priorizando la salud tanto de la madre como del niño, estará ausente en los próximos eventos. Nos disculpamos sinceramente con todos aquellos que esperaban con ansias sus combates y con todas las personas involucradas por este anuncio repentino. Por otro lado, estamos inmensamente felices de que esté esperando un hijo, y le ofrecemos nuestras más sinceras felicitaciones. Para DASH Chisako, quien ha luchado en las primeras líneas del ring durante muchos años, esta decisión no fue de ninguna manera fácil. No obstante, queremos que aproveche este tiempo para enfocarse en su propia salud y en su nueva vida, y la apoyaremos plenamente durante este período. En cuanto a la fecha de su regreso, tomaremos una decisión basada en su salud y condición, y se lo informaremos nuevamente en una fecha posterior. Agradeceríamos su cálido apoyo.

Por su parte, la luchadora compartió una imagen del ultrasonido, donde puede verse su bebé:

Como se anunció desde la compañía, en esta ocasión he recibido una nueva vida 👶🏻 Fue un período importante de 20 años, pero con el cálido apoyo y empujón en la espalda de Riomura-san, pude tomar la decisión. Estaré ausente por un tiempo, pero me alegraría mucho si me cuidan con calidez.

¡Haré lo posible por regresar con una figura llena de energía!

Uno de los compromisos previamente pactados y que se canceló, era un mano a mano en modalidad hardcore contra El Desperado que tendría lugar el 20 de junio, en el evento del 20 aniversario de Sendai Girls. Despy sigue programado, pero falta por definir a un nuevo oponente.