Darrion Caldwell quiere enfrentar a Patricio Freire

Darrion Caldwell ha llegado a un punto en su carrera atlética, no solo en MMA, en el que le importa ser considerado una leyenda.

Mucho antes de ser campeón de peso gallo de Bellator, Caldwell también ganó un título de lucha libre de la División I de la NCAA en el estado de Carolina del Norte en 2009. Han pasado más de tres años desde que Caldwell perdió el cinturón de Bellator de 135 libras ante Kyoji Horiguchi , y está ansioso por obtener de vuelta. Haz eso, y se alcanzará el estatus de leyenda.

“Estoy orgulloso del hecho de que no me rindo, del hecho de que sigo apareciendo en los días buenos y malos. Para mí, ahorita tengo 35 años, siento que he hecho todo en el deporte de la lucha libre, todo en el deporte de las MMA, y ahora solo se trata de repetir. Las leyendas repiten lo que hicieron, y por eso quiero ser una leyenda. No estoy aquí solo para ser un campeón y luego irme y desaparecer. Estoy aquí para tener un nombre familiar. Cuando la gente habla del partido de la final de la NCAA, se acuerdan de mí. Cuando la gente habla de un campeón y una pelea de campeonato, quiero que me recuerden”.

Para tener una oportunidad, Caldwell (14-6 MMA, 11-5 BMMA) tendrá que vencer a Nikita Mikhailov y romper la peor racha de tres derrotas consecutivas de su carrera el 4 de febrero en Bellator 290 del Forum en Inglewood, California. Dijo que está llegando a la pelea con un nuevo enfoque en el peso gallo después de participar en el gran premio de peso pluma de la promoción y rebotar entre 135 y 145 libras.

“Sí, ya no estoy haciendo nada. Estoy así de concentrado. Durante un tiempo estuve haciendo cosas. Me tenían peleando en el torneo (peso pluma), me querían peleando en Japón y aquí. Como, estoy enfocado en sacar a estos muchachos en el peso gallo nuevamente. Ahí es donde he estado, y así es como me estoy preparando”.

Y si las cosas salen como planea en Bellator 290, Caldwell tiene una idea: ¿Qué tal una pelea con el campeón de peso pluma Patricio Freire? Después de todo, “Pitbull” ha hablado de bajar a 135, y hay un poco de problema incorporado.

“Escuché que hay un perro con el nombre de ‘Pitbull’, que ha estado hablando de bajar al ’35. Qué mejor chico que emparejarlo. Tenemos un poco de historia. Estaba hablando de esas cosas como si fuera a bajar antes hace un par de años cuando golpeé a su hermano pequeño. Dijo que iba a venir a pelear en 135, y nunca sucedió. Mira, solo dame esa pelea. Quieres pelear con alguien en 135, hermano, ¿con quién más pelear sino conmigo?