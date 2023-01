Conor McGregor le gustaría ser entrenador en TUF

La estrella de UFC Conor McGregor podría regresar al centro de atención de UFC mucho antes de lo previsto originalmente.

McGregor no ha peleado desde la derrota por detención de un médico ante Dustin Poirier en UFC 264. Se ha estado recuperando de una lesión en la pierna desde entonces, pero parece tener la intención de regresar al octágono este año.

El cronograma exacto para el regreso de McGregor es incierto y aún permanece ausente del grupo de pruebas de la USADA. Tendrá que estar inscrito en el grupo durante seis meses antes de ser elegible para pelear.

En medio de esta espera esperada de 2023, McGregor parece tener un concierto preparado antes de su muy esperado regreso al octágono.

En una publicación reciente de Instagram , McGregor alegó que UFC le ha ofrecido otra oportunidad de entrenar a The Ultimate Fighter.

“Esta es una instantánea de la última casa de combate original. Donde entrené vs urijah faber. Esta foto fue justo antes del show aunque. Fue justo antes de que ganara mi primer título mundial venciendo a mi compañero de equipo de Urijah, Chad Mendes. Luego pasé a entrenar el famoso programa de lucha justo después de la pelea. Con un gran ojo morado y una herida, mi tricolor y mi nuevo y primer cinturón de oro de ufc, entré al notorio gimnasio de lucha en Las Vegas. Los trajes y gritos más hábiles que el programa haya visto antes. Encima de los cubiertos. Y entrené a mi equipo a la victoria. Loco. Algún viaje.

“Me acaban de ofrecer volver a entrenar este papel. Me gusta. Lo que se necesita es una inmersión total. Veo peleadores haciendo fila. Sé lo que viene, he estado listo, hijos de puta”.

McGregor entrenó junto a Urijah Faber durante su primera etapa como entrenador de TUF en 2015. Más tarde ese año, McGregor ganó el título interino de peso pluma contra Chad Mendes antes de noquear a José Aldo en una pelea de unificación.

McGregor está en problemas legales fuera del octágono. Está en una acalorada disputa con su excompañero de equipo Artem Lobov en la corte y recientemente fue acusado de agredir a una mujer el verano pasado .

McGregor no es el único peleador de renombre de UFC interesado en entrenar a TUF. Gilbert Burns lanzó recientemente un enfrentamiento de entrenadores con Colby Covington para atraer a Covington hacia una pelea.

Si las afirmaciones de McGregor son ciertas, Michael Chandler podría estar en la carrera para convertirse en su adversario como entrenador. McGregor y Chandler han sido vinculados a una pelea durante el último año.

Se espera que la próxima temporada de TUF comience a finales de este año. Según McGregor, será una presencia clave en el próximo programa.