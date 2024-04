Darby Allin fue golpeado por un autobús

Cualquiera diría que Sting era un particular amuleto humano para Darby Allin. Desde el retiro de «The Icon», el joven gladiador no termina de toparse con contratiempos.

Tras Revolution, la idea de Allin pasaba por tomarse un tiempo fuera de los rings y escalar el monte Everest, pero a mediados del pasado mes reveló haberse roto tres huesos del pie izquierdo durante su combate contra Jay White en AEW Dynamite: Big Business, por lo que tal plan está en suspenso hasta el 2025.

Y ahora, Allin ha vivido un suceso algo más desagradable. Según una publicación de «The Enigma» vía Instagram, un autobús lo golpeó mientras cruzaba una calle de la ciudad de New York. A pesar de ello, afirma Allin que pudo acudir a una obra en Broadway junto a un amigo.

En la imagen, Allin aparece con su nariz vendada a consecuencia de dicho choque, que aparentemente le habría provocado una fractura de la misma. Por fortuna nada grave, considerando además la fortaleza física de Allin. Un día cualquiera en la vida del ex Campeón TNT.

Como comentamos, el último combate disputado hasta ahora por Darby Allin fue aquel junto a Jay White donde se produjo su lesión. Y por ahora, carecemos de previsiones concretas sobre su regreso competitivo.

Buena parte de ellas dependerían de si pasa por quirófano, cosa que Allin no ha comentado. A bote pronto, diríamos que cuanto menos un par de meses más deberá permanecer convaleciente el luchador, quien podría volver a competir ya entrado el verano.

Quizás el PPV Forbidden Door quede demasiado cercano para él, pero de darse una recuperación normal sin cirugía, es seguro que lo veremos en All In, el próximo 25 de agosto.

