Oficial: Darby Allin se encuentra lesionado

¿Recuerdan que Darby Allin había manifestado que iría a escalar el Monte Everest? Pues, tocó esperar hasta el próximo año, porque se lesionó.

Para ser más exactos: se rompió 3 huesos del pie.

Entérate a continuación de lo que pasó.

TMZ Sport es quien le da título a esta nota con su reporte, además agregan los detalles.

Resulta que apenas 2 minutos después de comenzar la lucha entre Allin y «Switchblade» Jay White en el capítulo del 13 de marzo de AEW Dynamite, Allin intentó volar desde la cuerda superior sobre White. Literal tuvo un aterrizaje forzoso, que ocasionó que se rompiera 3 huesos.

Desde ese punto Allin empezó a cojear.

Aún así, la lucha duró 10 minutos más, con la derrota de Allin luego de recibir un «Blade Runner» de White.

Según el mencionado informe, la escena donde el Bullet Club Gold le lesiona el tobillo, fue escrita para darle el tiempo fuera de pantalla para escalar el Everest. Pero no será el caso.

Así cierra la mencionada nota:

A continuación te dejamos la foto de la lesión, compartida por Allin en X:

Unfortunately the foots really broke from Wednesdays match.

Everest will have to be next year 💪🏽https://t.co/35rUTYkgeV pic.twitter.com/NZDjJ4jhiW

— DARBY ALLIN (@DarbyAllin) March 15, 2024