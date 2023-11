Daniel García está pasando por momentos complicados desde que salió del lado de Chris Jericho. En estos momentos, está en una racha de cinco derrotas, incluyendo haber perdido ante Claudio Castagnoli en la primera lucha de ambos en el torneo AEW Continental Classic. Y el joven luchador se siente más que un perdedor, según exponía después de Collision el sábado.

EXCLUSIVE: Daniel Garcia shares his honest thoughts after a tough match against Claudio Castagnoli, on the first night of competition in the #AEWContinentalClassic Blue League on #AEWCollision@garciawrestling pic.twitter.com/5VRNCVzpPv

— All Elite Wrestling (@AEW) November 26, 2023