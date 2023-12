Daniel García le da la victoria a Danielson, Castagnoli y Briscoe

El combate que abrió las acciones en Worlds End fue la lucha de ocho hombres donde se enfrentaron los participantes de la Liga Dorada y la Liga Azul del Continental Classic.

Fue así, que se unieron en el ring, por un lado, Brody King, Jay Lethal, Rush y Jay White, para enfrentar a Claudio Castagnoli, Bryan Danielson, Mark Briscoe y Daniel García.

Cabe destacar que en el segundo equipo había algunas diferencias, por lo que tuvieron que hacerlas a un lado para poder intentar llevarse el combate.

Rush y Claudio comenzaron el combate mostrando sus mejores armas, sin que hubiera un claro favorito. Después poco a poco los otros luchadores fueron entrando al ring mostrando sus habilidades.

Las cosas empezaron a calentarse cuando García le robó el relevo a Bryan, lo que hizo que tanto él como Castagnoli se bajaran del ring y no ayudaran a Daniel durante varios minutos que fue atacado y que incluso terminó sangrando.

Sin embargo, los del BBC empezaron a trabajar en equipo dominando a sus rivales con ataques coordinados, aunque el otro equipo pudo reaccionar con Lethal y White, quienes estuvieron cerca de llevarse el combate.

Tras varios minutos de acción y golpes por todos lados, y que todos mundo conectara sus finishers, Daniel García sorprendió a Lethal con un puente para llevarlo al toque de espaldas y llevarse la victoria.

Al final del combate, todos celebraron, aunque García algo alejado de Claudio y Daniel, con quienes mantiene rencillas.

Daniel Garcia picks up the win for his team 👏

Poor Jay Lethal, keeps taking pins even after the C2 is over #AEWWorldsEnd pic.twitter.com/nc4677zKB5

— Club Wrestling (@wwe_best_club) December 31, 2023