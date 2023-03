Dana White y el problema con PSL

El presidente de la Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, cree saber exactamente por qué la Power Slap League ha recibido tanta negatividad.

Tras el anuncio inicial de que White iba a poner en marcha su nuevo proyecto de lucha a bofetadas, los miembros de la comunidad de las artes marciales mixtas (MMA) se mostraron instantáneamente desinteresados. La falta de defensa y la disposición a recibir golpes con las manos abiertas parecían una garantía de lesión cerebral traumática (y aún lo parecen).

No ayudó que una semana antes del lanzamiento de la serie, White fuera grabado en vídeo abofeteando a su mujer, Anne White, en un altercado en un club nocturno. Como consecuencia, el estreno de la temporada de Power Slap se pospuso una semana y, tras un buen comienzo en cuanto a audiencia, los números han caído drásticamente.

“Todo lo negativo que se dice sobre el programa es un ataque contra mí”, declaró White a Bussin’ With the Boys (h/t MiddleEasy). “Es a mí a quien atacan, no a la bofetada en sí. Los medios de comunicación, es todo sobre mí. ¿ok? Quieren joderme, por eso dicen lo que dicen sobre la bofetada.

“Esta m*erda estaba pasando, esto ha estado en Internet desde el ’17 es cuando lo vi por primera vez“, continuó. “Hay 350 millones de visitas, ¿pero soy el único tío que lo ha visto? No hay historias escritas, no hay, ‘Dios mío, esto es horrible, ¿cómo es que está en las redes sociales? Los niños lo están viendo”. Esto ha estado sucediendo desde f-ing, bueno, me di cuenta en el ’17. Podría haber sido antes por lo que sé. Pero ahora es horrible y es una tragedia y tiene que desaparecer...”.

Mientras tanto, en la UFC, el principal objetivo de White, se celebra este fin de semana (sábado 4 de marzo de 2023) en el T-Mobile Arena de Las Vegas (Nevada) el UFC 285, tercer gran evento consecutivo de pago por evento (PPV) de la promoción.