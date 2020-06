Dana White sobre las quejas de Jorge Masvidal: "Es como los hermanos Díaz"

El presidente de UFC, Dana White, ha comparado a Jorge Masvidal con Nate y Nick Díaz. Masvidal ha dejado saber que siente que merece una mejor paga en el UFC.

Se pensaba que "Gamebred" sería un éxito para el próximo crack en el campeonato de peso welter UFC de Kamaru Usman. Hubo un momento en que White incluso dijo que había planes para reservar el enfrentamiento para julio. Avancemos rápidamente hasta junio y se hizo el anuncio de que Gilbert Burns desafiará a Usman.

White está acostumbrado a tratar con los hermanos Díaz, quienes han dejado en claro que solo quieren pelear cuando son tratados "correctamente". Con los años, esto se ha aplicado principalmente a Nate, ya que Nick parece haber terminado con la competencia de MMA. En declaraciones a los periodistas durante un scrum mediático, White dijo que ve similitudes entre Masvidal y los hermanos Díaz.

“No es una sorpresa, esto es lo que hacemos. Quiero decir que hemos estado haciendo esto durante 20 años. La gente que quiere pelear, pelear, y la gente que no quiere, no quiere. Y, Gilbert Burns, es el tipo número uno del mundo. Número uno contra el campeón. Este chico quiere mantenerse ocupado. Estos tipos que corren como Burns están encendidos y quieren seguir peleando y mantenerse activos, son saludables, es lo más inteligente que pueden hacer. No me sorprende de Masvidal, Masvidal se parezca mucho a los hermanos Díaz. Golpea el sonido de su propio tambor y cuando quiere hacer algo, lo hace. No es muy sorprendente ".