Rafael Dos Anjos lanza reto a Conor McGregor: "Abandona el retiro"

Rafael dos Anjos quiere resolver asuntos pendientes con Conor McGregor. McGregor afirmó recientemente que se retiró de la competencia de MMA. "Notorious" hizo el anuncio al concluir UFC 250 en su cuenta de Twitter.

Muchos no están comprando el anuncio de McGregor, ya que hizo este reclamo en el pasado solo para volver a la acción. Puede que no sea una sorpresa, pero dos Anjos no se ha olvidado de su pelea planeada para marzo de 2016 con McGregor que nunca se materializó.

Tampoco olvidó que una posible reprogramación de la pelea para 2018 se vio frustrada debido al incidente de McGregor en el interior del Centro Barclays.

Aquí está el desafío que Dos Anjos le presentó a McGregor en las redes sociales .

Let’s do it @TheNotoriousMMA if you’re looking for a fight I’m the guy. 155,165 or 170 you know I’m always game. Fuck this retirement shit. @danawhite @seanshelby @ChaelSonnen @ufc

— Rafael dos Anjos (@RdosAnjosMMA) June 12, 2020