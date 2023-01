Dana White no recibirá castigo por parte de UFC

Dana White se dirigió a los medios el miércoles, respondiendo preguntas públicamente por primera vez desde que fue captado por la cámara abofeteando a su esposa varias veces en la víspera de Año Nuevo.

White, de 53 años, no puso excusas por sus acciones, pero dijo que no habrá repercusiones en su papel como presidente de UFC, aparte de la etiqueta que tendrá que llevar por el resto de su vida.

“¿Cuáles deberían ser las repercusiones? Dímelo tú. ¿Me tomo 30 días libres? ¿Cómo me duele eso? Les dije que cuando estábamos pasando por COVID, COVID podría durar 10 años, podría quedarme fuera y, ¿saben a lo que me refiero? ¿Cuál sería el problema? Es muy parecido a COVID, en realidad. Que me vaya le duele a la empresa, le duele a mis empleados, le duele a los peleadores no me duele Podría haberme ido en 2016. No lo sé. ¿Necesito reflexionar? No, no necesito reflexionar. A la mañana siguiente, cuando me desperté, ¿sabes a lo que me refiero? He estado en contra de esto. He sido dueño de esto. Te digo que estoy equivocado.

“Pero escucha, hemos tenido muchas discusiones internamente, con Ari [Emanuel], ESPN. Nadie es feliz. Nadie está contento con esto. Yo tampoco. Pero pasó, y tengo que lidiar con eso. ¿Y cuál es mi castigo? Aquí está mi castigo: tengo que caminar por el tiempo que viva, sean 10,4 años u otros 25 años, y así es como me etiquetan ahora. Mi otro castigo es que, estoy seguro de que mucha gente, ya sean medios, luchadores, amigos, conocidos, que me tenían respeto, quizás no me tengan respeto ahora.

“Hay muchas cosas con las que tendré que lidiar por el resto de mi vida que son mucho más un castigo que qué, ¿tomo una ausencia de 30 días [o] de 60 días? Eso no es un castigo para mí. El castigo es que yo lo hice, y ahora tengo que lidiar con eso”.

Las imágenes del altercado entre White y su esposa, Anne, fueron publicadas por TMZ hace más de una semana. En el video, que fue capturado en un club en Cabo San Lucas, México, en la víspera de Año Nuevo, se puede ver a White agarrando la muñeca de Anne, lo que la lleva a abofetearlo. White responde abofeteándola dos veces en la cara antes de que otros cercanos salten a la discusión y el clip termine.

En una entrevista con TMZ que acompañó el lanzamiento inicial del video, White se disculpó por sus acciones, sin embargo, hasta el momento, el UFC y su empresa matriz Endeavour se han negado a comentar sobre el papel de White en el incidente. Varios críticos de los medios han pedido que White enfrente sanciones profesionales o renuncie; el Caucus Legislativo de Mujeres de California pidió que White fuera destituida como presidenta de UFC.