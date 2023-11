Dakota Kai valora el retorno de Kairi Sane a WWE

Dakota Kai se vio sorprendida por el regreso de Kairi Sane a WWE en Crown Jewel, así como a su unión a Damage CTRL, la facción con Bayley, IYO SKY… Y Asuka. Ella no estuvo en el Premium Live Event de Arabia Saudita pese a aparecer con regularidad en televisión mientras se recupera de su lesión puesto que no era necesario que hiciera tan complicado viaje en su situación para única interferir para que The Genius of the Sky defendiera el Campeonato Femenil WWE ante Bianca Belair.

► El retorno de Kairi Sane

Dicho esto, ahora que las cosas se han calmado, que las dos luchadoras están unidas en el grupo de rudas, King Kota estuvo hablando de The Pirate Princess recientemente en un directo en Twitch cuando le preguntaron acerca de cuándo supo que la luchadora de Japón estaba volviendo a la empresa. La guerra de Nueva Zelanda contesta y también de detalles de su relación con ella, la cual se remonta a casi una década atrás.

«No hace tanto. Realmente no pasó mucho tiempo en absoluto. Casi como si nos hubiéramos enterado el día anterior. Hay muchas cosas que no descubrimos hasta el mismo día. Estaba tan feliz.

«Conocí a IYO y a Kairi hace casi diez años, en mi primera gira por Japón en 2013/2014. Fue justo cuando mi gira estaba terminando. Salimos y fuimos a cenar. Kairi es un encanto. También es peligrosa. No querrás meterte con ella».

Echando un vistazo a los registros, dejando a un lado las veces que lo han hecho en NXT -la mayoría fueron en house shows; la más destacable fue cuando The Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) defendieron el Campeonato Femenil de Parejas WWE ante Dakota Kai y Tegan Nox– vemos que lucharon juntas en cuatro ocasiones en 2016 en Stardom, donde Kai se llamaba Evie y Sane se llamaba Kairi Hojo; la japonesa, IYO SKY y Mayu Iwatani vencieron a la neozelandesa, Hiroyo Matsumoto y Kellie Skater (las tres se llamaban Hyper Destroyers) para ganar el Campeonato Artistas de Stardom en Stardom 5th Anniversary – Tag 6: Stardom Vs. The World III.