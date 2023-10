Curtis Blaydes fuera de UFC Sao Paulo por lesión

Curtis Blaydes ha sufrido una lesión en el entrenamiento que le ha llevado a ser retirado de su cabeza de cartel de peso pesado contra Jailton Almeida en UFC Fight Night 231 el 4 de noviembre en Sao Paulo, Brasil.

Según Brett Okamoto, de ESPN MMA, «Razor» estaba lidiando con una lesión de tobillo antes de su retirada. La decisión de no luchar se produjo después de que el número 5 del ranking de peso pesado se lesionara el otro tobillo mientras intentaba luchar por el problema inicial.

«Curtis Blaydes sufrió una lesión en el tobillo, y luego se lesionó el otro tobillo también cuando trató de empujar a través de él, según su manager Lloyd Pierson. Se espera que esté fuera de la actividad física de 4 a 6 semanas».

Ahora, tras la noticia de su retirada, Curtis Blaydes tomó su página de Facebook para publicar una declaración sobre su retirada.

«Las lesiones del campamento no estaban sanando a un ritmo lo suficientemente rápido como para competir al nivel necesario para ser la mejor versión de mí mismo el 4 de noviembre. Hay una diferencia entre estar dañado y estar lesionado. Me llevó casi 3 meses ver la diferencia. Me voy a tomar un tiempo sin entrenar y centrarme en la rehabilitación para poder volver con plena confianza en mis capacidades atléticas. Pido disculpas a todos los que se ilusionaron con esta pelea, pero prometo que no he tomado esta decisión precipitadamente», escribió Blaydes en Facebook.

Afortunadamente, la UFC ha logrado encontrar un sustituto adecuado para Blaydes, ya que «La Bestia Negra», Derrick Lewis, ha accedido a intervenir con poco menos de un mes de preaviso, en su intento por consolidar su victoria por nocaut técnico sobre Marcos Rogerio de Lima el pasado mes de julio.

Fue una victoria muy necesaria para Lewis, de 38 años, que había perdido cuatro de sus últimos cinco combates anteriores, tras haber sido noqueado por Tai Tuivasa, noqueado por Curtis Blaydes y Sergei Pavlovich y sometido por Sergey Spivak durante una dura racha para la popular estrella.

Almeida, de 32 años, supone otro gran reto para Lewis, ya que actualmente está invicto en sus cinco combates de la UFC hasta la fecha, incluyendo una victoria por TKO contra Shamil Abdurakhimov y una sumisión en el primer asalto contra Jairzinho Rozenstruik en 2023, lo que le ha llevado al número 9 de la clasificación, un puesto por encima de Lewis.

Almeida vs. Lewis encabeza una cartelera de UFC Fight Night 231 en la que también se verán las caras Rodolfo Vieira vs. Armen Petrosyan, Gabriel Bonfim vs. Nicolas Dalby y Rodrigo Nascimento vs. Don’Tale Mayes.

Al igual que con la pelea estelar del 21 de octubre en Abu Dhabi, la UFC se apresuró a anunciar un sustituto para Blaydes.