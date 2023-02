Curioso episodio de Adam Page firmando autógrafos

Adam Page protagonizó un curioso episodio durante un reciente evento virtual de firma de autógrafos de Highspots. Todo ocurrió a partir de que el luchador de AEW dijo que necesitaba ir al cuarto de baño. Pero no lo hizo.

► Adam Page, los autógrafos y el pis

“Tengo que orinar. Esperaré. Quiero aguantarme. Me probaré a mí mismo. ¿Creen que puedo aguantar la orina? Quiero saber si puedo aguantar la orina durante un tiempo desconocido“.

Luego le comunicaron al “Hamgan” que le quedaban 245 firmas.

“Todas estas son gratis si me orino. ¿Es eso lo que pasa, aguantas la orina y tienes cálculos renales? Soy duro”.

Entonces, instalaron una cámara en la entrepierna del ex Campeón Mundial AEW:

“Déjame saber si hay trucos para aguantar la orina. Quiero probar todos los consejos y ver cuál es efectivo o ineficaz. Es un experimento, lo que me distraerá aún más de tener que orinar”.

También le señalaron que estaba como en una lucha Iron Man contra la orina:

“En una lucha de Iron Man, puedes sufrir una caída. En este escenario, sería yo orinándome al menos una vez“.

Y Adam Page quiso enviar un mensaje a sus detractores:

“Quiero que los que dudan y los que odian sepan que no me meo desde que era un niño pequeño. Ningún adulto se mea en situaciones, ni borracho ni nada. No me meo desde que era un niño. Si crees va a pasar esta noche, piénsenlo bien, c*brones”.

Y aprovechó para meterse con su actual rival, Jon Moxley:

No, ese tipo, probablemente tenga orina en los pantalones en este momento“.

Y, por último…

“Esa sería una gran manera de terminar mi carrera. Instalando un catéter en vivo“.

