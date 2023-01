¿Cuándo supo Booker T que participaría en Royal Rumble?

El miembro del Salón de la Fama, Booker T, quien había mostrado previamente su predisposición a trabajar en el Royal Rumble varonil, finalmente compitió en el tradicional combate de treinta hombres ingresando en el lugar número 21 el sábado pasado. Duró menos de un minuto cuando fue eliminado por Gunther, pero al menos deleitó al público con su Spinaroonie.

► Booker T recibió un mensaje de texto durante el Kickoff de Royal Rumble

Durante su reciente podcast Hall of Fame, Booker T analizó su aparición en el Royal Rumble, transmitiendo a sus fanáticos la emoción que sintió al regresar al ring de la WWE por primera vez desde el 2012. Además, indicó que la decisión de que se uniera a este combate fue algo de última hora, ya que minutos antes había formado parte del kickoff del evento.

“Estaba tan emocionado, hombre, solo de regresar al Salón de la Fama, darles una pequeña idea de lo que se siente, estar en un ring de la WWE por primera vez desde 2012, la última vez que estuve en el Royal Rumble. Quiero agradecer a todos. Quiero agradecer a todos en la arena de ese Alamodome por mostrarle algo de amor al anciano. Estaba fuera de las cadenas, era electrizante. Fue increíble, hombre. Te diré, hombre, tengo que agradecer a todos esos muchachos que estaban en Royal Rumble por dejarme participar y regresar y ver cómo se sentía una vez más, solo caminar por ese pasillo fue un momento increíble.

Para mí, siempre dije que nunca tuve esa picazón de rascarme ni nada por el estilo, pero siempre digo que la preparación es la única suerte que vas a tener. Para mí, salir y estar frente a mis estudiantes como Rok-C, como mi hija, estaba tan feliz que estuvo cantando mi canción todo el día. Mi hijo estaba emocionado. Pero no se trataba de mí. Se trataba de esos muchachos jóvenes, se trataba de todos esos muchachos que estaban en Royal Rumble que me dieron la oportunidad de tener esa oportunidad una vez más de compartir el ring con esos muchachos, y debo decir que fue increíble”.

“Estaba sentado a la mesa, en el Kickoff Show, y recibí un mensaje de texto. Era la invitación que me decía: ‘Book, estás en el Rumble’. Yo, soy de la vieja escuela. Bajé en el Winnebago, cierto, así que algo me dijo: ‘Trae tu equipo. Asegúrate de estar listo. Solo para que no tengas que prepararte. Mantente listo.’ Boom, ahí estaba. Llegó el mensaje de texto, dije bien, aquí vamos. Al igual que cuando gané mi primer título mundial, tuve unos diez minutos para calentar. Así que eso fue lo que pasó.

No calenté, fui al ring frío. No tenía ese brillo, no tenía el brillo sobre mí. No estaba enjabonado y listo para ir. No tuve la oportunidad de saltar la cuerda durante 45 minutos para acelerar el ritmo cardíaco y hacer que la sangre fluyera. No tuve la oportunidad de hacer eso. Habría ganado ese Rumble si hubiera podido prepararme adecuadamente. Ese mensaje de texto de último minuto definitivamente me retrasó un poco”.

Rey Mysterio también tenía previsto un lugar en Royal Rumble, pero no pudo hacerlo debido a una lesión, y Booker T señaló que eso allanó el camino para que pudiera formar parte de ese combate.

“Todavía no tenía mi invitación. Creo que Rey cayó, y creo que tenían que llenar ese lugar. Quién mejor para llamar que yo y decir: ‘Oye, démosle a Book una oportunidad con esto’. Como dije, tenía mi equipo conmigo. Soy de la vieja escuela. Todos ustedes, jóvenes luchadores, no se presenten sin su equipo, hombre.

Gané mi primer campeonato individual porque Rick Martel no trajo su equipo. Tienes que estar listo. Estaba lista. Estaba casi listo, y creo que salí y me dejé atrapar por el momento, esos más de 50 mil, estaban vitoreando mi nombre. Todos lo querían, todos lo sentían.

Tenían que tener ese Spinaroonie, así que les dije que me permitiera dárselos temprano. No sabía lo que me iba a quedar en el tanque al final del encuentro. Así que dije que si voy a dar el Spinaroonie, déjame hacerlo ahora porque no sé cómo se desarrollará esto”.