Chandler dice no, gracias a la reto de Tsarukyan

Michael Chandler tiene negocios más importantes que atender que el contendiente en ascenso de peso ligero de UFC Arman Tsarukyan.

Tsarukyan (19-3 MMA, 6-2 UFC) llamó a Chandler , apuntando a su coeficiente intelectual de pelea. Tsarukyan ingresó a los 10 mejores rankings de peso ligero con su reciente victoria sobre Damir Ismagulov en UFC Fight Night 216.

Si bien Chandler puede apreciar una buena promoción, el ex retador al título se enfoca en lograr una mega pelea con Conor McGregor (22-6 MMA, 10-4 UFC), quien está cerca de regresar al octágono por primera vez desde julio de 2021.

“No respondí, porque ni siquiera lo he visto pelear. Sin faltarle el respeto o lo que sea. Sé que peleó contra (Mateusz) Gamrot; Realmente tampoco he visto pelear a Gamrot. Agradezco la convocatoria. Eso es exactamente lo que haría si fuera él, pero no gracias, hombre. Estoy aquí hablando de Conor y TUF. ¿Crees que me preocupa enloquecer a Arman Tsarukyan con una T muda al comienzo de su nombre?

“Fue una buena llamada, buena para él. Venía hacia mí, pero no es así como peleas conmigo, amigo”.

La permanencia de Chandler en UFC ha sido nada menos que entretenida, ofreciendo candidatos a Pelea del año y Nocaut del año . Con McGregor revelando que será el entrenador de la temporada 31 de “The Ultimate Fighter”, el hombre de 36 años cree que sería la elección perfecta tanto para el programa como para la pelea de regreso de McGregor .