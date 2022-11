La dos veces medallista de oro de los Juegos Olímpicos, Kayla Harrison , sufrió su primera derrota profesional anoche en el evento principal de la PFL 10 2022. Larissa Pacheco de Brasil se fue con una victoria por decisión unánime y un premio en metálico de $1,000,000 por sus esfuerzos.

La gran MMA femenina de todos los tiempos, Cris ‘Cyborg’ Justino, compartió un Tweet dirigido a la atleta de judo. Ciborg dijo:

Tonight will only make Judo Kayla a better fighter. One thing I learned after going 14 years undefeated is that sometimes you need to lose to become your best.

Kayla will be back and she will grow from this experience. Congrats @pachecolarissa_ you are a real World Champion ❤️

— CrisCyborg.Com (@criscyborg) November 26, 2022