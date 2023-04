Covington: Yo retiré a Jorge ‘Street Judas’ en 2022

Colby Covington cree que fue el responsable de que Jorge Masvidal pusiera fin a su carrera. Masvidal (35-17 MMA, 12-10 UFC) colgó los guantes tras perder por decisión ante Gilbert Burns en la pelea estelar del UFC 287 celebrada el pasado sábado en el Kaseya Center de Miami.

La derrota ante Burns supuso la cuarta consecutiva para “Gamebred”, quien afirmó que ya no se siente el mismo cuando está en la jaula. Pero Covington (17-3 MMA, 12-3 UFC) dijo que la derrota anterior de Masvidal ante él por decisión desigual es lo que realmente marcó el final.

“Si quiero dar mi opinión honesta, él se retiró después de que le gané“, dijo Covington a Submission Radio. “Es un hombre roto. Hay una razón por la que salió e hizo lo que me hizo en las calles como un pequeño payaso. No hay orgullo en ese tipo.

“Simplemente no quería tener que vivir el resto de su vida sabiendo que se retiró tras recibir una paliza mía. Por lo tanto, por supuesto que va a venir y perder con alguien más en la división, porque él no quiere que sea sobre su cabeza que lo retiré. Pero chicos, voy a ser honesto, yo mandé al retiro a Jorge ‘Street Judas’ el año pasado en 2022 en T-Mobile Arena (en Las Vegas) “.

Masvidal actualmente enfrenta cargos de delito grave por un presunto ataque a Covington fuera de un asador de Miami después de su pelea en marzo de 2022. Covington no ha competido desde entonces, pero se espera que sea el siguiente en la línea del campeón de peso welter Leon Edwards, quien se mostró despectivo de que obtenga la oportunidad por el título.

“No me podría importar menos el journeyman ‘Street Judas’ Masvidal. Es un delincuente. Es un criminal. Es un cobarde. No es un hombre de verdad. Si fuera un hombre de verdad, no me habría hecho lo que me hizo, así que no tengo nada más que decir sobre él. La única persona que me importa es ‘Mumble Mouth’ Leon Edwards ‘Scissorhands’.

“Está representando a Londres y tengo que ir allí. La última vez que los ingleses intentaron quitarnos nuestras libertades aquí en América, fue en 1776. Así que vamos a tener otro 1776 este verano. Va a ser el evento más grande y más malo del año, y el Rey de Miami viene a unificar los cinturones y convertirse en campeón indiscutible del mundo: Colby “Caos” Covington”.