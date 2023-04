Dana White revela planes para Alex Pereira en UFC

Israel Adesanya igualó el marcador con Alex Pereira (al menos en el octágono) el pasado fin de semana cuando noqueó a su némesis para recuperar el título de peso medio, pero mientras que eso parece establecer la posibilidad de una trilogía de lucha para los siglos, Dana White ya han indicado que no es algo que está dispuesto a perseguir.

Por supuesto, normalmente son los jefes de la UFC los que tienen la última palabra sobre quién pelea con quién, pero en esta ocasión parece que Dana White está tan contento como Adesanya de cerrar el libro de esta rivalidad, aunque afirmó que se debía más a Pereira que a él mismo.

“Honestamente, creo que Pereira probablemente se mueva a 205 después de esta pelea“, dijo White en la conferencia de prensa posterior a la pelea cuando se le preguntó si la pelea de la trilogía era la siguiente. “Es un monstruo. Sé que aún le quedaban dos libras por reducir cuando quedaba como una hora para el pesaje. Sí. No digo que vaya a pasar a 205, pero supongo que sí. Ustedes pueden preguntarle a él mismo. Pero no me sorprendería. … Apostaría cualquier cosa a que se mueve a 205 después de esta pelea“.

Y es revelador que cuando un reportero brasileño siguió con esto para preguntar si White estaría dispuesto a hacer la trilogía si Pereira decidía que eso era lo que quería, White no respondió a la pregunta directamente, y en su lugar volvió a sus comentarios anteriores, diciéndole que, “Apostaría cualquier cosa a que se mueve a 205 libras después de esta pelea”.

Sin inmutarse, el reportero continuó presionando para obtener una respuesta, momento en el que White volvió a su respuesta estándar después de la pelea:

“No lo sé, ya veremos qué pasa”.