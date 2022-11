El ex guionista creativo de WWE y hoy en día, dueño de Major League Wrestling, Court Bauer, fue entrevistado recientemente en el podcast The Insiders de AdFreeShows.com, y allí contó una de las tantas anécdotas que le dejó su trabajo en WWE.

Allí, reveló que Shawn Michaels empezó a arrepentirse de impulsar a Hulk Hogan en su rivalidad de 2005 que terminó con una gran lucha en SummerSlam. Además del ego natural de estas dos Superestrellas mundiales, Vince McMahon influyó en que estos dos tuvieran problemas. Estas fueron sus declaraciones:

► La pelea interna que antecedió a Hulk Hogan

«Era la última oportunidad. Y el ego, descarriló algo que podría haberles hecho ganar mucho dinero, tanto a ellos como a la empresa. Si tuviera que señalar con el dedo cuál fue la chispa para que realmente todo se desviara, fue Vince.

«Comenzamos la rivalidad. Hulk estaba de regreso, tenía su propio reality show. Fue genial y muy fácil trabajar con Hogan, pese a que antes escuché mucho que era muy controlador en torno a su manejo creativo. Seguramente, eso fue cierto, pero cuando trabajé con él, todo fue muy fácil. Traía hasta a su familia y todo.

«No puedo decir nada negativo de Hulk y su producción, no tuve ninguna mala experiencia, ni experimenté nada de su gran ego. En reuniones previas, Shawn también estaba en esa mesa y daba muy buenos aportes, muy positivos. Se sentaba allí y repasábamos qué íbamos a hacer antes de cada show y grabación y todo eso.

«Pero, Vince siempre molestaba a Shawn y le decía: ‘Bueno, ya todos sabemos quién va a ganar esa lucha’. Y miraba por debajo de sus gafas a Shawn. Al principio, no le molestaba, pero eso se repetía semana a semana y Shawn se molestó y ya no estaba tan interesado en tener esa lucha. Siempre pensé que esa lucha podía salir rara, con algún final raro.

«No sé si Vince lo dijo en serio. No sé si está tratando de manipular la situación, porque si lo hizo, no creo que el resultado fuera algo que deseara. El resultado fue una lucha que parecía una parodia de una lucha, y luego, ninguno quiso volver a hacer negocios con el otro después de la lucha.

«Siento que había algunos malos sentimientos por parte de Shawn hacia Hulk, pero fue culpa de Vince. No sé si Vince hacía esas bromas solamente para molestar a Shawn, o para motivarlo a tener una gran lucha, pero, al final, Shawn simplemente no quería tener esa lucha y no estaba interesado ya en ello.

«Shawn no se estaba divirtiendo, al final, simplemente no quería tener nada que ver con Hogan. Pienso que algo que era una historia, se convirtió en real por culpa de Vince, y a Shawn le molestaba al final el que Hogan fuera a ganar el combate. Fue culpa de Vince, lo estuvo pinchando y pinchando. Tocas al oso lo suficiente, y algo va a pasar».