Mucho se ha hablado de la confianza de Paddy Pimblett, aspirante al peso ligero, pero un contendiente de alto rango de la UFC cree que ha encontrado el nivel perfecto.

Pimblett, ex campeón de la Cage Warriors, lleva mucho tiempo promocionando su ascenso hacia el campeonato en el mayor escenario de las MMA. Y su autoestima no ha hecho más que crecer a base de tres victorias en sus tres primeros paseos por el octágono.

Sin embargo, «The Baddy» sufrió un revés el pasado diciembre, cuando una mediocre actuación contra Jared Gordon le hizo salir de Las Vegas con una controvertida victoria por decisión. Y además de su actuación, la entrevista de Pimblett tras el combate suscitó acusaciones de delirio.

El pasado fin de semana, en el UFC 296, el nativo de Liverpool regresó al T-Mobile Arena y logró una victoria mucho más convincente en su segundo combate de pago por evento.

Aunque su victoria sobre un Tony Ferguson envejecido y fuera de forma no sirvió para convencer a las masas de sus aspiraciones al título, Pimblett cuenta con el respaldo de un notable colega de la UFC.

► A Sandhagen le gusta la posición de Pimblett en el «espectro» confianza y arrogancia

En un vídeo subido recientemente a su canal de YouTube, el ex aspirante interino al título de peso gallo Cory Sandhagen analizó el triunfo por decisión de Pimblett sobre Ferguson el 16 de diciembre.

Aunque Sandhagen señaló que las habilidades de Pimblett distan mucho de ser perfectas, está impresionado con el nivel de «The Baddy» al principio de su carrera en la UFC. Y más allá de la habilidad, «The Sandman» también es un fan del equilibrio que Pimblett ha encontrado entre «la confianza y la arrogancia.»

«Me cae bien. Me gusta su carácter«, dijo Sandhagen. «Creo que oscila entre la confianza y la arrogancia, lo cual es un cumplido. Creo que ha encontrado ese punto tan agradable en el que no lo miro como diciendo: ‘Es el TPV más arrogante del mundo’, pero tampoco como diciendo: ‘Oh, es el tío más humilde del mundo'».

«Me gusta dónde se sitúa en ese espectro de confianza y arrogancia. Creo que es divertido. Creo que es interesante», continuó Sandhagen. «Creo que su estilo de lucha necesita un poco más de experiencia, pero creo que donde está en su carrera, no olvidemos que esa fue su tercera o cuarta pelea en la UFC, lo cual es impresionante».

Antes de su regreso tras 12 meses de inactividad, Pimblett tachó con frecuencia su enfrentamiento con «El Cucuy» como un combate en el que todos perdían, debido a la larga racha de derrotas de Ferguson.

Sin embargo, tras lograr una convincente victoria, el de Liverpool intentará mantener el impulso en 2024, cuando espera regresar a casa en verano.