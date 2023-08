Cory Sandhagen desestima abucheos del público

Es probable que Cory Sandhagen hubiera preferido que los aficionados a su pelea estelar hubieran abandonado el recinto tras haberle colmado de elogios y aplausos.

En cambio, Sandhagen (17-4 MMA, 10-3 UFC) fue golpeado de forma bastante constante por los abucheos durante gran parte de los últimos cuatro asaltos de su 50-45 barrido de las tarjetas de puntuación contra Rob Font (20-7 MMA, 10-6 UFC) en el UFC on ESPN 50 pelea estelar en Nashville, Tennessee. Los aficionados presentes en el Bridgestone Arena hicieron saber a Sandhagen que el final iba a ser apreciado.

El final nunca llegó, pero Sandhagen dijo que la victoria fue como se suponía que tenía que ir, y que era para enviar un mensaje a los futuros oponentes que si piensan que pueden vencer a Sandhagen por mantenerlo fuera de los pies, que sólo podría ser el que instiga una pelea en el suelo.

«Ese era el plan«, dijo Sandhagen. «Pensé que honestamente habría hecho algunos ajustes bastante buenos y cosas un par de ellos más tarde en la pelea. Font no lucha tan bien. No tiene una reacción de luchador inmediata. No se levanta muy bien. La única forma en que realmente se levanta es en ese gancho, y si acabo de cerrar eso, él realmente no va a levantarse.

«Sé que habrá muchos abucheos y que no es la victoria más emocionante para el público. Pero (arrasé en las tarjetas de puntuación) contra el número 7 del mundo. La vez anterior, podría decirse que hice lo mismo contra Marlon Vera, salvo por el idiota de un juez (que tomó una decisión dividida). Y la anterior a esa, vencí a Song Yadong parándole en el cuarto con un corte realmente malo»

«Voy camino de convertirme en uno de los mejores artistas marciales mixtos del mundo. Quiero superar a los golpeadores y a los luchadores. Ese es mi camino. Eso es lo que intento hacer. Intento ser el mejor del mundo, y creo que el pasado sábado en la noche demostré que si vas a pensar que sólo va a ser un combate de golpes, estamos luchando.»

Sandhagen ha ganado tres combates consecutivos tras una racha de dos derrotas seguidas, en las que perdió por decisión ante los ex campeones T.J. Dillashaw y Petr Yan. La última pelea, en UFC 267 en octubre de 2021, fue por el título vacante de peso gallo.

► Los probables futuros planes para Cory Sandhagen

Simple y llanamente: Sandhagen quiere al ganador, aunque sea un nuevo campeón.

«A mí también me gusta ese combate», dijo. «Sé que a los aficionados les encantaría. O’Malley es un gran atleta y también me entusiasma ese combate. Creo que ese es uno que los aficionados realmente, realmente quieren ver, así que creo que es un ganar o ganar para mí (si es Sterling u O’Malley).»