Cormier quiere pelea entre Whittaker vs. Usman

A Daniel Cormier le encanta la idea de Robert Whittaker contra Kamaru Usman en el peso mediano. Whittaker (25-7 MMA, 15-5 UFC) instó a Usman a mantenerse en las 185 libras después de su impresionante actuación a corto plazo contra el invicto Khamzat Chima en UFC 294 el mes pasado.

Usman perdió la pelea por decisión mayoritaria, pero el ex campeón de peso welter de UFC pudo recuperarse después de perder a lo grande el round 1.

Whittaker también buscará recuperarse en su próxima pelea después de ser detenido por Dricus Du Plessis en UFC 290 , y considerando que ambos son ex campeones, Cormier cree que Whittaker y Usman (20-4 MMA, 15-3 UFC) deberían participar. en peleas de marquesina.

“Aprovecho, aprovecho hasta el final en esta pelea. Creo que es una gran pelea, y creo que ambos muchachos merecen caminar hasta el octágono en peleas masivas cada vez.

“Entonces, si no están peleando por el campeonato, deberían pelear peleas a nivel de campeonato. Así que estoy totalmente de acuerdo con Kamaru Usman contra Robert Whittaker”.

Si bien no se comprometió, Usman parecía abierto a la idea de permanecer en el peso mediano. Usman se encuentra en un territorio desconocido después de perder tres peleas seguidas: consecutivamente ante Leon Edwards en peleas por el título y, más recientemente, contra Chimaev.

“Los planes, no lo sé. Hay un poco de niebla. No me importaba estar en 185. Sí, por supuesto que el tamaño era un poco diferente al principio, pero soy un peleador de nivel de campeonato, así que de ahora en adelante, queremos hacer estas cinco rondas y no tres. juego de pelota con bate. No lo sé, el 185 me quedaba bien, así que podríamos. Nos comunicaremos con todos ustedes sobre eso”.