Cormier: "Ngannou no dejó UFC para evitar a Jones"

The Lord of Darkness

Daniel Cormier rechaza la idea de que Francis Ngannou se separó de la UFC para no tener que pelear contra Jon Jones .

La división de peso pesado recibió una gran reorganización el sábado cuando el presidente de UFC, Dana White, anunció que Ngannou (17-3 MMA, 12-2 UFC) había sido despojado del título y estaba saliendo de la promotora después de que las dos partes no lograron llegar a un acuerdo sobre un nuevo contrato.

White dijo que Ngannou quería pelear contra “menos competencia por más dinero” y no estaba muy interesado en compartir el octágono con Jones. Cormier, miembro del Salón de la Fama de UFC y dos veces oponente de Jones, no está de acuerdo con esa idea y se alegró de ver a Ngannou tener la libertad de elegir su próximo paso en su carrera.

Con la partida de Ngannou y el cinturón vacante, Jones (26-1 MMA, 20-1 UFC) ahora se enfrentará a Ciryl Gane (11-1 MMA, 8-1 UFC) en el evento principal de UFC 285 el 4 de marzo en Las Vegas. Sin embargo, sin importar quién gane esa pelea, Cormier dijo que están en una dura batalla con la percepción pública.

“¿No es irónico que Jon Jones esté peleando por un campeonato vacante? ¿Recuerdan lo que pasé cuando gané el cinturón (vacante)?. Ahora es diferente. Jon no ha peleado con Francis antes, pero ¿no es irónico que ahora esté en esta situación? Mi consejo para ti, Jon, es ser duro, porque la gente será implacable. En este momento, porque Francis se fue, es casi como si Francis evitara a Jones. Eso no es cierto.

Francis habría peleado contra Jon Jones cualquier día de la semana. No nos volvamos locos, fans. A los fanáticos siempre se les ocurren estas ideas, pero créanme: Jones, va a cambiar, ‘¿Es él el verdadero campeón, porque no venció a Francis Ngannou?’ si gana esa pelea contra Ciryl Gane. Lo cual no está garantizado, porque Ciryl Gane es tan bueno como parece”.

Dejando a un lado la política, Cormier dijo que está anticipando el choque entre Jones y Gane. Será el regreso de Jones a la competencia después de un descanso de 37 meses , y Gane ha demostrado ser de élite en los últimos años.