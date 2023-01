Richard Schaefer no está de acuerdo con la decisión de Francis Ngannou de separarse de UFC. Durante el fin de semana, el presidente de UFC, Dana White , reveló que la promoción no pudo llegar a un acuerdo con el campeón de peso completo Francis Ngannou y que cortaría los lazos con “The Predator”.

En cambio, el ex campeón de peso semicompleto Jon Jones ahora peleará contra el ex campeón interino Ciryl Gane por el cinturón de peso completo ahora vacante en UFC 285 .

Como asesor de carrera actual de Jones, Schaefer, el promotor de boxeo desde hace mucho tiempo y ex director ejecutivo de Golden Boy Promotions, habló sobre el giro reciente de los acontecimientos, sugiriendo que Ngannou cometió un error al no volver a firmar con el UFC.

“Creo que es un gran atleta y creo que tiene grandes peleas por delante y personalmente creo, solo mi sentimiento, que cometió un error al no trabajar en su acuerdo con UFC. Pero es su decisión. Eso es lo que está haciendo y el mundo sigue, y la UFC sigue. Habrá otras grandes peleas y hay otros pesos pesados ​​en fila para pelear contra el ganador de esta pelea, para pelear contra Jon después de que venza a Ciryl. Así que seguiremos adelante y seguiremos haciendo lo mejor luchando contra los mejores, los mejores que estén disponibles”.

Si bien la salida de Ngannou del UFC fue repentina, no es del todo inesperada. El campeón de los pesos completos ​​habló abiertamente sobre sus muchos problemas con la promotora, incluido el pago, el control y la falta de respeto que sentía por parte de la empresa.

Uno de los principales puntos conflictivos para Ngannou a la hora de volver a firmar con el UFC fue la opción de buscar súper peleas en el boxeo, particularmente una con el campeón de peso pesado Tyson Fury. Todavía se desconoce si fue este punto específico lo que finalmente llevó a Ngannou a dejar pasar ofertas lucrativas de UFC, pero Schaefer ciertamente espera que este no sea el bloqueador.

“Tal vez fue una gran estrella en UFC, pero ¿realmente trascendió en UFC?. No sé. No sé lo suficiente. Creo que es un gran atleta, creo que también es muy carismático, soy fan suyo, así que le deseo todo lo mejor. Solo espero que no vaya al boxeo, sino que encuentre las grandes peleas que está buscando…

“Deseo que los fanáticos de las peleas, los fanáticos de los deportes, finalmente entiendan, si tienes un atleta de MMA que va y compite contra un boxeador en un ring de boxeo, el boxeador va a ganar. Simplemente no hay duda al respecto. Y si tienes un boxeador que va y compite en un octágono, el chico de MMA, bajo las reglas de MMA, los chicos de MMA van a ganar. Son dos deportes diferentes y no veo de ninguna forma que Francis Ngannou pueda ir y vencer a Deontay Wilder o a Tyson Fury o a Oleksandr Usyk…

“Entonces, si ese es el caso, ¿por qué necesito verlo? ¿Por qué tengo que pagar 80 o 100 para ver una pelea cuando sé quién va a ganar? No estoy interesado en eso.

Lo que viene a continuación para Ngannou no es seguro, pero lo que está dejando atrás es: una de las mayores superpeleas en la historia de las MMA. Durante más de dos años, Ngannou y Jones se han posicionado para un enfrentamiento potencial y si Ngannou hubiera elegido volver a firmar con UFC, según todos los informes, esa habría sido la próxima pelea para ambos hombres. En cambio, Ngannou-Jones ahora se une a la lista de los combates más buscados que nunca lo fueron. Pero mientras los fanáticos pueden lamentar lo que se perdió, Schaefer dice que él y Jones están estrictamente enfocados en lo que está por venir.