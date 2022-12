Cormier: «McGregor debe pelear contra Chandler»

Daniel Cormier cree que Michael Chandler es la pelea de regreso perfecta de UFC para Conor McGregor. McGregor (22-6 MMA, 10-4 UFC) está considerando regresar en 2023 después de romperse la pierna en una derrota por nocaut técnico ante Dustin Poirier en julio de 2021.

Chandler ha llamado a McGregor en numerosas ocasiones e incluso dijo que está dispuesto a pelear contra él en el peso welter.

Chandler (23-8 MMA, 2-3 UFC) participó en otro granero cuando Poirier lo sometió a principios de este mes en UFC 281. Chandler se ha enfrentado cara a cara con dos de los bateadores más pesados ​​​​de la división en Poirier y Justin Gaethje, que Cormier cree que debería entusiasmar a McGregor.

“Creo que la última pelea de Michael Chandler es la razón por la que podría obtener la pelea de Conor McGregor. Lo vimos intentar pelear contra Dustin Poirier y, aunque es un peleador y está en una forma fenomenal, se cansó. En el tercer round se cansó y cuando se cansó, cometió un error, y Dustin lo sometió. Pero también estaba dispuesto a apoyar a un tipo que golpea fuerte, un tipo que es predominantemente un delantero, y se probó a sí mismo.

“Creo que debido a que pelea de esa manera, hace que un tipo como McGregor diga: ‘Espera un minuto. Lo quiero, porque sé que este tipo estará allí para pelear. Sé que este tipo estará allí para golpear, y también sé que este tipo no intentará luchar conmigo durante toda esta pelea. Él peleará conmigo, estará conmigo, y no tiene la experiencia que tengo en golpear que me permitirá tener la oportunidad de vencer a este tipo’”.

McGregor, quien no se ha sometido a pruebas de drogas en 2022, tendrá que volver a ingresar al programa de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos. y completar seis meses de pruebas antes de que sea elegible para regresar. La estrella de 34 años dijo recientemente que está buscando volver a ingresar al grupo en febrero , lo que significa que lo más temprano que puede competir es agosto.