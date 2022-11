Daniel Cormier dice que Glover Teixeira fue fundamental para que Alex Pereira se convirtiera en el nuevo campeón de peso mediano.

El sábado, Pereira enfrentó a Israel Adesanya por el título de peso mediano en el evento principal de UFC 281 , y durante 20 minutos, las cosas no iban muy bien para el retador. Aunque Pereira tuvo sus momentos, casi terminó en el primer round y estaba claramente abajo en las tarjetas de puntuación antes del round final.

La esquina de Pereira se lo dijo y así, con cinco minutos para el final, “Poatan” salió con todo lo que tenía, superando a Adesanya en la mitad del asalto final y descargando una andanada de golpes que provocaron la intervención del árbitro Marc Goddard. Fue una tremenda remontada para Pereira y una que Cormier atribuye a que el entrenador Glover Teixeira fue honesto con su peleador.

“Creo que la clave fue que Glover Teixeira y su equipo le hicieran saber a Alex Pereira, con mucha severidad: ‘Si quieres ser el campeón, tienes cinco minutos. Tienes que exponerlo todo. Y eso es exactamente lo que hizo. Salió y tiró la precaución al viento. En general, no vemos a los muchachos presionar tanto a Adesanya, porque el peligro de que él contraataque es tan grande que no quieren arriesgarse. Bueno, esta noche, Pereira sabía que si no se arriesgaba, iba a perder la pelea, y lo hizo en el quinto round”.

Pero aunque el regreso de Pereira ha sido mayormente elogiado, no estuvo exento de controversia. Debido a que Goddard detuvo la pelea mientras Adesanya todavía estaba de pie, algunos, incluido Adesanya, protestaron por el paro demasiado pronto. Pero Cormier no acepta nada de eso.

“Hay gente, gente que sabe, que dijo: ‘No estoy seguro de que me encante la detención’. No importa Ese fue un gran paro, porque no hay nada peor que terminar en una pelea. Porque tu cuerpo y tu mente te dicen, ‘Agárralo, ralentízalo, date una oportunidad’, pero no hay nada que puedas hacer. Tu cuerpo te falla. Empiezas a agitarte. Nunca hemos visto a Israel Adesanya con las manos hacia abajo, tomando golpes así. Solo habría empeorado. Así que me encanta el paro. Fue un paro justo. Debería haber sucedido porque solo iba a empeorar. Este tipo golpea demasiado fuerte. No querrás recibir daño innecesario de Alex Pereira porque golpea muy fuerte«.